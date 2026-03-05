Khai trừ Đảng một cựu phó chánh tòa TAND TP Huế 05/03/2026 15:54

Ngày 5-3, bà Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, cho biết cơ quan này vừa xem xét thi hành kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Nhơn Vượng, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Viện phó VKSND TP Huế.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức vụ trên, ông Vượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ông Vượng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm này làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, trong quá trình công tác, bà Vân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Bà Vân vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.