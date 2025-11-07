Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 nguyên lãnh đạo tỉnh 07/11/2025 18:34

(PLO)- Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Ngày 7-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Qua xem xét, Ban Bí thư nhận thấy các ông Cao Tiến Dũng, nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Chân, nguyên: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Cao Tiến Dũng. Ảnh: NHÂN DÂN

Ba cán bộ này còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.