Tìm nạn nhân bị 'showroom mô tô ảo' trên Facebook chiếm đoạt 10 tỉ đồng 16/03/2026 18:16

Ngày 16-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập “showroom mô tô ảo” trên Facebook, đánh bạc xảy ra trong giai đoạn 2024 – 2025 tại Lâm Đồng và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tài khoản Facebook của nhóm lừa đảo.

Vụ án do Nguyễn Thành Nam (32 tuổi), Nguyễn Văn Linh (25 tuổi) và Nguyễn Hữu Quý (25 tuổi) cùng trú tại TP Huế thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7-2024 đến tháng 12-2025, nhóm này đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook như “Thường Yaz”, “Nguyễn Cường Xipo”, “Cường Sports”, “Nguyễn Hải Trường”…Ngụ ở Bình Định (Gia Lai); Đồng Nai để đăng tin rao bán các dòng mô tô được nhiều người săn tìm như Xipo, Yaz, Satria, Nova.

Đây đều là những dòng xe hiếm, dễ thu hút người chơi xe trên mạng. Tuy nhiên, phía sau những bài đăng hấp dẫn về “showroom mô tô ảo” này là một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị cực kỳ tinh vi.

Không chỉ đăng tin rao bán, nhóm đối tượng còn dựng cả một “hệ sinh thái” lừa đảo với nhiều lớp vỏ bọc như: Sử dụng sim rác để liên lạc với nạn nhân; mua tài khoản ngân hàng không chính chủ qua Telegram để nhận tiền; làm giả hóa đơn xuất kho, hình ảnh xe đã vận chuyển; đóng giả tài xế gọi điện xác nhận giao xe.

Hóa đơn xuất xe giả mạo.

Đặc biệt, các đối tượng thường tạo áp lực thời gian, liên tục gọi điện thúc giục nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe. Khi tiền đã chuyển, nạn nhân lập tức bị cắt đứt liên lạc.

Trước sự lộng hành của nhóm tội phạm này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đây được xem là cuộc chạy đua giữa các trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm và những đối tượng am hiểu công nghệ.

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn khi dòng tiền chiếm đoạt được liên tục được chuyển vào các tài khoản trò chơi trực tuyến, cá độ bóng đá và sòng bạc online nhằm xóa dấu vết.

Các trinh sát phải lần theo từng giao dịch, giải mã từng lớp dữ liệu trong một “mê cung” tài khoản ảo.

Cuối cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần ra dấu vết và xác định nơi ẩn mình của nhóm đối tượng tại TP Huế.

Khi tiến hành khởi tố, bắt giữ và khám xét, cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: Máy tính phục vụ việc lừa đảo; nhiều sim rác; hàng chục tài khoản ngân hàng “ảo”…

3 bị can đã bị khởi tố, bắt giam.

Đây chính là những công cụ giúp nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của người dân trên cả nước.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, lực lượng chức năng còn phát hiện Nguyễn Thành Nam là một con bạc lớn, với tổng giao dịch cá độ bóng đá lên tới hơn 5 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo những ai là bị hại của nhóm đối tượng với thủ đoạn nêu trên liên hệ cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, gặp điều tra viên Phạm Viết Trung, số điện thoại 0337.336.036.