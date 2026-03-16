Vận động thành công đối tượng bị truy nã đặc biệt ra đầu thú 16/03/2026 10:25

(PLO)- Bị kết án 10 năm tù, Hoàng Lê Thanh bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt sau đó đã ra đầu thú qua vận động của cơ quan công an.

Ngày 16-3, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa vận động thành công một đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú, đã hoàn tất thủ tục di lý về Lâm Đồng để xử lý theo quy định.

Trinh sát làm thủ tục di lý Hòng Lê Thanh về Lâm Đồng.

Theo hồ sơ, ngày 24-10-2018, TAND TP Bảo Lộc (nay là TAND khu vực 4 Lâm Đồng) tuyên phạt Hoàng Lê Thanh (31 tuổi, ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, do thời điểm đó Thanh có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án theo quy định. Khi thời hạn hoãn thi hành án sắp kết thúc, thay vì trở lại chấp hành bản án, Thanh bỏ trốn khỏi địa phương, tìm cách né tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Sau nhiều lần xác minh không có kết quả, ngày 31-12-2025, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàng Lê Thanh về hành vi trốn thi hành án.

Một trinh sát cho biết trong các đợt truy xét dối tượng truy nã, điều khó nhất không phải là tìm ra nơi đối tượng lẩn trốn, mà là khiến đối tượng hiểu rằng mọi con đường trốn chạy đều có điểm kết thúc. Có những người trốn rất kỹ, thay đổi chỗ ở liên tục nhưng họ vẫn có gia đình, người thân, những mối liên hệ mà không thể cắt đứt.

Hoàng Lê Thanh được đưa về trại tạm giam để xử lý.

Từ những mối liên hệ tưởng chừng rất nhỏ đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lâm Đồng âm thầm lần theo từng dấu vết.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hoàng Lê Thanh đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp.

Thay vì tổ chức bắt giữ ngay, các trinh sát lựa chọn một phương án mềm dẻo nhưng hiệu quả hơn: tác động tâm lý thông qua gia đình.

Các trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an xã Tân Long kiên trì tuyên truyền, vận động người thân thuyết phục Thanh ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sự kiên trì của lực lượng truy nã cuối cùng đã phát huy hiệu quả. Sau thời gian vận động, thuyết phục, Hoàng Lê Thanh tự nguyện ra đầu thú.