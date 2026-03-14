Lâm Đồng quản lý chặt những người từ khu tự trị Campuchia về nước 14/03/2026 18:07

(PLO)- Việc Lâm Đồng chủ động nhận diện nguy cơ từ những người từng hoạt động tại các khu tự trị Campuchia về nước là bước đi ngăn chặn từ xa cần thiết.

Ngày 14-3, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý, phòng ngừa công dân từng hoạt động ở các khu tự trị Campuchia về Việt Nam vi phạm pháp luật.

Một sòng bạc ở Campuchia sát biên giới Việt Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM

Theo đó, thời gian qua, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Vương quốc Campuchia phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đấu tranh, xử lý nhiều đường dây, băng nhóm, công ty hoạt động vi phạm pháp luật ở các khu tự trị Campuchia, trong đó có nhiều người Việt Nam tham gia.

Từ đó dẫn đến tình trạng một số lượng lớn công dân di chuyển từ Campuchia về Việt Nam sinh sống, trong đó có nhiều đối tượng hình sự, từng hoạt động tệ nạn xã hội tại Campuchia.

Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp rà soát và lập danh sách chi tiết các đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn lậu, lừa đảo và mua bán người.

Không chỉ dừng lại ở việc quản lý hồ sơ, các phòng nghiệp vụ và Công an xã, phường phải tăng cường quản lý đối tượng, triển khai các phương án răn đe, giáo dục tại chỗ. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tại các cửa khẩu Bu P’răng, Đắk Puer nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vượt biên trái phép, ngăn chặn mầm mống tội phạm xâm nhập vào nội địa.

Công an xã Quảng Trực bắt giữ Nguyễn Văn Giáp, người bị Công an Thanh Hóa truy nã gần Cửa khẩu Bu Prăng vào tháng 1-2026. Ảnh: CTV

Bên cạnh biện pháp nghiệp vụ, tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh vào công tác phòng ngừa từ xa. Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không sập bẫy lừa đảo "việc nhẹ lương cao" bên kia biên giới.

Cốt lõi của việc phòng ngừa chính là ổn định đời sống. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm ổn định tại các xã vùng xa sẽ là chìa khóa để người dân không bị lôi kéo vào con đường phạm pháp. Kết quả thực hiện sẽ được tổng hợp báo cáo trực tiếp về UBND tỉnh qua Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ 19 Trần Phú, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).