Say tình với ‘hot girl’ trên mạng, 63 người bị lừa hơn 36,5 tỉ đồng 04/06/2026 19:23

Chiều 4-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ 24 nghi phạm trong băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người dân.

Dùng “hot girl” giả để bẫy đàn ông thành đạt

Thời gian qua, từ công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, phát hiện một nhóm người từng làm việc tại Phnom Penh (Campuchia) sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cơ quan công an xác định kẻ cầm đầu là Nguyễn Đăng Dũng (36 tuổi, trú xã Tân Kỳ). Trong thời gian ở Campuchia, Dũng lập công ty, đứng tên giám đốc và tuyển nhiều nhân viên. Tuy nhiên, đây thực chất là “vỏ bọc” cho hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Giúp sức đắc lực cho Dũng có Phạm Văn Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Đăng Hiếu (33 tuổi, cùng trú xã Tân Kỳ).

Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức chặt chẽ theo mô hình doanh nghiệp, phân chia thành nhiều tổ nhóm với người quản lý riêng. Mỗi tổ có 6-8 nhân viên chuyên thực hiện các bước lừa đảo theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Những người tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng”. Đồng thời được xây dựng, thiết kế theo quy trình bốn bước gồm “xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen”; “dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ”; “bắt đầu có đơn hàng- tạo lòng tin” và “giết khách”.

Cán bộ điều tra làm việc với Nguyễn Đăng Dũng. Ảnh: CA.

“Con mồi” được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, nhóm này đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả), sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm.

Khi nạn nhân đã “say tình ảo”, tin tưởng, nhóm này sẽ “dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ” từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định từ tháng 5-2023 đến tháng 1-2026, đường dây này đã lừa 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 36,5 tỉ đồng. Đáng chú ý, có người bị mất hơn 6,6 tỉ đồng chỉ trong vòng bốn ngày.

Bắt giữ 24 nghi phạm, thu thêm ma túy

Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Dũng cầm đầu đã trốn về Việt Nam, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhóm này tiếp tục lên kế hoạch phạm tội tại Việt Nam trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia.

Nhóm thực hiện hành vi lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với băng nhóm tội phạm trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Công an đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ ngày 20 đến 29-5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Tân Kỳ cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai 24 tổ công tác, bắt giữ, khám xét khẩn cấp 24 nghi phạm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, hai máy tính xách tay, 15 hộ chiếu, một ô tô và nhiều tài liệu liên quan. Quá trình khám xét, công an còn thu giữ thêm 20,48 g ma túy các loại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những ai là bị hại của đường dây này liên hệ công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Công an Nghệ An cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời kết bạn, yêu đương trên mạng xã hội từ những tài khoản không rõ danh tính. Người dân không tham gia các hình thức “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”, đầu tư lợi nhuận cao bất thường và tuyệt đối không chuyển tiền cho người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân.