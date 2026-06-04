Bắt quả tang 7 người tổ chức đánh bạc qua mạng, giao dịch khoảng 80 tỉ đồng 04/06/2026 09:05

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng internet, với tổng số tiền giao dịch lên tới 80 tỉ đồng.

Ngày 4-6, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang bảy người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà thắng thua bằng tiền qua mạng internet.

Hiện trường bắt quả tang những người tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ảnh: CATN

Theo cơ quan công an, trước đó qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một nhóm người thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược các trận đá gà trực tuyến. Hoạt động này diễn ra với quy mô lớn, phương thức tinh vi và có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia.

Nhận thấy đây là tụ điểm cờ bạc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng và phương tiện để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh hoạt động của các đối tượng, ngày 31-5, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra tại một địa điểm thuộc ấp Rừng Sến, xã Đức Lập.

Tang vật, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Ảnh: CATN

Tại đây, công an bắt quả tang bảy người đang tổ chức và tham gia cá cược các trận đá gà được phát trực tiếp trên mạng internet. Kết quả điều tra ban đầu xác định địa điểm đánh bạc do Lê Văn Ngộ (40 tuổi, ngụ xã Đức Lập) cùng một số người liên quan đứng ra tổ chức.

Những người này sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet để theo dõi trực tiếp các trận đá gà, đồng thời nhận cược và tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cược thắng thua bằng tiền.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc gồm một laptop, một ổ điện, một tivi hiệu Darling màu đen, một modem wifi hiệu FPT, một dây cáp kết nối máy tính với màn hình, hai tờ giấy carton ghi các chữ số màu đỏ, một tờ giấy A4 ghi các chữ số màu xanh và đỏ, một quyển tập học sinh có ghi nội dung liên quan đến việc cá cược, một cây viết cùng 10 ghế nhựa.

Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ số tiền 60.372.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc.

Đáng chú ý, kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ ngày 1-5 đến ngày 31-5, tổng số tiền giao dịch đặt cược của những người tham gia khoảng 80 tỉ đồng. Đây là số tiền giao dịch đặc biệt lớn, phản ánh tính chất chuyên nghiệp, quy mô và mức độ nguy hiểm của hoạt động cờ bạc do các đối tượng tổ chức.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò và hành vi của từng người để xử lý nghiêm theo quy định.