An ninh trật tự

Ngã từ giàn giáo, một thợ hồ tử vong

(PLO)- Trong quá trình làm việc tại một căn nhà được sửa chữa, người thợ hồ bị trượt ngã, rơi từ giàn giáo xuống đất, tử vong. 
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Chiều 22-6, Công an thành phố Đồng Nai vẫn đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

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Người dân vây quanh khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông PVH (54 tuổi, quê Bắc Ninh) làm thợ hồ tại một căn nhà đang sửa chữa ở khu phố 30 (phường Long Bình) bị trượt ngã rơi từ giàn giáo xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an phường Long Bình có mặt tại hiện trường phối hợp công an thành phố Đồng Nai và đơn vị liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vũ Hội
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