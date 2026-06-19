Đồng Nai mạnh tay xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông, gây rối 19/06/2026 19:43

Chiều 19- 6, tại Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Đồng Nai, Công an thành phố Đồng Nai tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, cho hay thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tụ tập điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn.

Tại thành phố đã xảy ra một số vụ việc gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh người thanh niên, học sinh và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân. Ảnh: VŨ HỘI

Đáng lo ngại hơn là nhiều đối tượng lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để liên hệ, lôi kéo, hẹn tụ tập, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, môi trường sống bình yên của nhân dân.

Do đó, cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó lực lượng Công an thành phố phải đóng vai trò nòng cốt, chủ công trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm.

Đợt cao điểm lần này không chỉ nhằm xử lý các hành vi vi phạm trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu căn cơ, lâu dài là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên, học sinh; xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn; giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an ra quân phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng. Ảnh: VŨ HỘI

Để thực hiện có hiệu quả, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các dấu hiệu tụ tập, gây rối, đua xe trái phép, không để hình thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định, tụ tập gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cần tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, tổ chức, lôi kéo, kích động thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật; làm rõ các đường dây, hội nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức, cổ vũ cho các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp. Quá trình thực hiện phải bám sát phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; tuyệt đối không được chủ quan, hình thức.