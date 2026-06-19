Công an TP.HCM triệt phá hàng loạt đường dây bán kỳ nghỉ lừa đảo hơn 612 tỷ đồng 19/06/2026 08:28

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can liên quan các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 612 tỷ đồng.

Ngày 19-6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố.

Chiêu trò dụ dỗ người cao tuổi sập bẫy kỳ nghỉ dưỡng

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an cấp xã rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin. Ảnh: CA

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10-6-2026, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng tập trung vào những người có nhu cầu đầu tư sinh lời hoặc mong muốn sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp.

Công an TP.HCM đã khởi tố nhiều người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Các doanh nghiệp có liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời đưa ra các cam kết về lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt nhằm thu hút khách hàng.

Công an ập vào kiểm tra nhiều trụ sở công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ. Ảnh: CA

Để tạo dựng lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tổ chức bộ máy nhân sự bài bản từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin trên mạng xã hội để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau khi có dữ liệu khách hàng, nhân viên liên tục gọi điện mời tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Tuy nhiên, mục đích thực sự là đưa khách hàng đến trụ sở công ty để tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Hiện công an đang sàng lọc, xử lý những người liên quan. Ảnh: CA

Tại đây, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều thông tin về khả năng sinh lời của sản phẩm, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký kết các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, công ty còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền.

Không dừng lại ở đó, khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân và nhiều khoản phí khác.

Số tiền lừa đảo được xác định là rất lớn. Ảnh: CA

Bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết. Trên thực tế, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký kết các hợp đồng mới mà không nhận thức đầy đủ nội dung, khiến số tiền đã bỏ ra ngày càng lớn và rất khó thu hồi.

Khởi tố gần 200 bị can, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của các công ty liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 5.563 hợp đồng các loại. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 612 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại. Trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Công an hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị những người là bị hại của các công ty nêu trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Các công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ hiện đang bị xử lý. Ảnh: CA

Đồng thời, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.