Công an TP.HCM phát hiện nhiều ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo công nghệ cao 21/06/2026 14:35

Ngày 21-6, Công an TP.HCM (CATP) cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, Công an TP đã đồng loạt triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra, quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài.

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng công an phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động trái phép, đánh bạc, cư trú trái phép và nhiều hành vi khác.

Liên tiếp phát hiện các ổ nhóm có dấu hiệu lừa đảo xuyên quốc gia

Một trong những vụ việc nổi bật được phát hiện trong đợt cao điểm xảy ra ngày 18-5 khi tổ công tác phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra Nhà nghỉ Bảo Ly.

Lực lượng Công an TPHCM kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú có nhiều người nước ngoài cư trú trái quy định trên địa bàn phường Thuận Giao. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo theo quy định. Tang vật thu giữ gồm gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Quá trình điều tra xác định Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng dự kiến tổ chức đào tạo nhân sự, vận hành các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc. Dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy nhiều kịch bản lừa đảo liên quan thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán và các hình thức lừa đảo trực tuyến khác.

Mở rộng điều tra, công an xác định Quách Thị Huế (36 tuổi) là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho nhiều người nước ngoài lưu trú mà không kiểm tra giấy tờ, không đăng ký, khai báo theo quy định, trong đó có trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tiếp đó, ngày 8-6, Công an TP.HCM phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hàng trăm điện thoại di động, máy tính và thiết bị điện tử bị thu giữ trong các vụ việc có dấu hiệu liên quan hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: CA

Điều tra cho thấy Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Công an TP.HCM phát hiện hàng chục người nước ngoài lưu trú tại cơ sở nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã cơ bản hoàn thành việc vận chuyển thiết bị, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự phục vụ hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và phá rã toàn bộ đường dây trước khi hệ thống này được đưa vào vận hành.

Khởi tố nhiều bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14-6 và 17-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Công an lập hồ sơ, xử lý Fan HaiMing Cao JiaLiang, Nguyễn Hồng Thảo Nhi (từ trái qua). Ảnh: CA

Gần đây nhất, ngày 17-6, qua kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái quy định. Tang vật thu giữ gồm 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông và dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra cho thấy đây là địa điểm được các đối tượng lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, tổ chức ăn ở tập trung và hoạt động theo mô hình khép kín. Các đối tượng thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng và nhiều thiết bị điện tử nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Công an TP.HCM khởi tố Phạm Thị Huỳnh Như. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, sau khi Campuchia tăng cường đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, một số đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam.

Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) để thuê căn nhà nói trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc. Sau đó, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam để trực tiếp quản lý hoạt động của nhóm này.

Phạm Thanh Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định Fan HaiMing phụ trách quản lý nhân sự, duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần và quản lý việc ra vào. Các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể từ khâu thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị điều kiện phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 20-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Công an hiện đang sàng lọc, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong số này có 9 bị can là người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là người môi giới, trung gian thuê cơ sở lưu trú.

Công an TP.HCM khuyến cáo các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê và các cá nhân kinh doanh lưu trú phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ, đăng ký và khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Số lượng lớn tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục duy trì công tác tổng rà soát, quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Đồng thời kiên quyết không để thành phố trở thành địa bàn trung chuyển, ẩn náu hoặc hoạt động của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia dưới bất kỳ hình thức nào.