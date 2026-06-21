Căng thẳng Trump-Meloni leo thang 21/06/2026 06:50

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có phát ngôn gây nóng hơn nữa cuộc tranh cãi ngoại giao với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cho rằng bà liên tục tìm cách chụp ảnh cùng ông và liên kết tranh cãi này với căng thẳng về Iran và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo kênh Channel News Asia.

Ban đầu, ông Trump nói với đài truyền hình Ý La7 hôm 19-6 rằng bà Meloni đã "nài nỉ" ông chụp ảnh cùng tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần này ở Pháp, và nói rằng ông chỉ đồng ý vì "cảm thấy có lỗi với bà ấy [nếu không đáp lại]".

Đáp lại, nữ thủ tướng Ý phủ nhận phát ngôn trên của tổng thống Mỹ, cho rằng chúng "hoàn toàn bịa đặt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại thượng đỉnh G7 ở Pháp ngày 17-6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đứng bên trái. Ảnh: WHITE HOUSE

Chưa dừng ở đó, ông Trump sau đó viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20-6 rằng bà Meloni đã yêu cầu "hết lần này đến lần khác" chụp ảnh cùng ông trong suốt hội nghị thượng đỉnh.

Ông Trump cũng cho rằng bà Meloni cố gắng hàn gắn quan hệ với Washington vì lý do chính trị trong nước sau khi Ý không ủng hộ hành động của Mỹ chống lại Iran.

"Giờ đây, sau khi Mỹ đánh bại Iran về mặt quân sự, bà ấy lại muốn làm bạn để 'tăng số phiếu' của mình. Nhưng không, cảm ơn nhé!!!" - ông Trump viết.

Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Meloni đang "làm không tốt ở Ý" và cho rằng điều này có liên quan việc bà từ chối cho phép Washington sử dụng "đường băng" của Ý trong cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump cũng nhắc lại lời phàn nàn lâu nay của ông rằng Mỹ chi tiêu rất nhiều để bảo vệ các đồng minh NATO, nói rằng Washington đóng góp hàng trăm tỉ USD để bảo vệ Ý và các nước khác.

Ngay lập tức, bà Meloni lên tiếng phản pháo, nói với ông Trump rằng ông nên lo cho sự ủng hộ trong nước đối với ông.

"Tổng thống Trump, những cuộc tấn công liên tục, vô cớ này thật vô nghĩa. Sự ủng hộ của tôi không phải là mối quan tâm của ông. Tôi khuyên ông nên tập trung vào sự ủng hộ của chính mình” - bà Meloni nói trong một video đăng trên mạng xã hội Instagram.

Thủ tướng nữ đầu tiên của Ý đã nhắn với ông Trump rằng "việc làm bạn với ông chắc chắn không giúp ích gì" cho sự ủng hộ của bà.

Về việc ông Trump chỉ trích Rome vì không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự của Mỹ ở Ý trong cuộc chiến với Iran, bà Meloni đáp rằng việc sử dụng căn cứ này “được điều chỉnh bởi các thỏa thuận mà chúng tôi luôn tôn trọng và không thể vi phạm. Chừng nào tôi còn là thủ tướng, Ý vẫn là một quốc gia có chủ quyền”.

Cuộc tranh cãi này đã mở ra một rạn nứt cá nhân bất thường giữa ông Trump và bà Meloni. Bà Meloni là một trong những nhà lãnh đạo cánh hữu nổi bật nhất châu Âu, và là người đã tìm cách tự coi mình là cầu nối giữa Washington và lục địa châu Âu trong thời gian ông Trump trở lại nắm quyền.

Chính phủ của bà Meloni, nhậm chức năm 2022, đã chứng kiến ​​tỉ lệ ủng hộ của công chúng tăng lên khoảng 35% trong các cuộc thăm dò dư luận sau khi giảm đều đặn vào năm 2025. Đảng Anh em nước Ý của bà dẫn đầu các cuộc thăm dò với khoảng 28%, trong khi đảng đối lập Dân chủ đạt khoảng 22%.

Tổng thống Trump, tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1-2025, đã chứng kiến ​​tỉ lệ tán thành của ông tăng 1% trong những ngày gần đây lên 36%, vẫn gần mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.