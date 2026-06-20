Mỹ-Ý căng thẳng chuyện ‘chụp ảnh’ giữa ông Trump và bà Meloni 20/06/2026 11:00

(PLO)- Những phát ngôn mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni "đã nài nỉ xin chụp ảnh" với ông tại thượng đỉnh G7 đã gây ra phản ứng dữ dội từ Rome.

Ngày 19-6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên tiếng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump bịa đặt câu chuyện về bà, sau khi ông Trump nói với một kênh truyền hình Ý rằng bà Meloni đã "nài nỉ" ông chụp ảnh cùng bà tại hội nghị thượng đỉnh G7.

Ông Trump đã nói những gì?

Video từ sự kiện ở Pháp cho thấy bà Meloni và ông Trump đang trò chuyện rất thân mật nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông chỉ đang “chiều lòng” thủ tướng Ý.

"Có lẽ bà ấy rất vui vì tôi đã nói chuyện với bà ấy. Tôi không nhất thiết phải nói chuyện với bà ấy" - kênh truyền hình La7 dẫn lời ông Trump.

"Bà ấy đã nài nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp ảnh với tôi. Tôi tính không chụp, nhưng [như vậy] tôi thấy có lỗi với bà ấy" - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại thượng đỉnh G7 ở Pháp ngày 17-6. Ảnh: Italian Government

Trong một cuộc phỏng vấn của NBC News sau đó vào ngày 19-6, ông Trump tiếp tục nói về bà Meloni.

"Bà ấy là một người hâm mộ lớn . Nhưng tôi không muốn bà ấy là người hâm mộ vì bà ấy không có mặt ở đó, cùng với nhóm NATO, liên quan eo biển [Hormuz]" - ông Trump nói.

Sự tức giận từ nước Ý

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, bà Meloni cho biết bà "kinh ngạc" trước những phát ngôn của ông Trump, cho rằng chúng "hoàn toàn bịa đặt", theo hãng tin Reuters.

"Những tuyên bố của [Tổng thống] Donald Trump hoàn toàn bịa đặt. Thành thật mà nói, tôi rất kinh ngạc. Tôi không hiểu tại sao tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình, hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên" - bà Meloni nói.

Nữ thủ tướng Ý cũng chỉ trích tổng thống Mỹ vì đã tỏ ra kính trọng kẻ thù của phương Tây hơn nhiều so với các đồng minh lâu năm.

"Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng thất vọng khi ông ấy không thể hiện sự quyết tâm tương tự với kẻ thù của phương Tây và của Mỹ, những nước mà ông ấy lại đối xử với các nhà lãnh đạo của họ một cách khoan dung hơn nhiều. Có một điều ông ấy nên nhớ: cả tôi và nước Ý đều không bao giờ van xin ai” - nữ thủ tướng Ý tức giận.

Vụ việc đánh dấu sự xấu đi đáng kể trong mối quan hệ, diễn ra chỉ vài ngày sau khi có nhiều tín hiệu tại thượng đỉnh G7 ở Pháp rằng hai nhà lãnh đạo đã ổn định mối quan hệ căng thẳng do căng thẳng về cuộc xung đột ở Trung Đông.

Để nhấn mạnh mức độ phẫn nộ của chính phủ bà Meloni trước những bình luận của ông Trump, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã hủy chuyến thăm Mỹ vào tuần tới.

“Những lời lẽ nghiêm trọng và xúc phạm của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Giorgia Meloni đã xúc phạm toàn thể nước Ý. Vì lý do này, tôi đã quyết định hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến ​​vào ngày 21 và 22-6 tới” - ông Tajani nói trên mạng xã hội X.

Đại sứ quán Ý cho biết hội nghị thương mại Mỹ-Ý dự kiến ​​diễn ra vào đầu tuần sau tại TP Miami (bang Florida) cũng bị hủy bỏ sau khi ông Tajani hủy chuyến thăm.

Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời khi được hỏi về việc ông Tajani hủy chuyến đi.

Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết bà Meloni là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất tại G7, công khai thách thức ông Trump về một số điểm. Nguồn tin cho biết bà Meloni kiên quyết bảo vệ lập trường của châu Âu, nói với ông Trump rằng tổng thống Mỹ nên ngừng nói rằng ông đã bị các đồng minh phương Tây bỏ rơi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trao đổi với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại thượng đỉnh G7 ở Pháp ngày 17-6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đứng bên trái. Ảnh: WHITE HOUSE

Từ đồng minh thân cận đến người chỉ trích ông Trump

Khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai tổng thống Mỹ năm 2025, bà Meloni là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất được mời tham dự lễ nhậm chức, hứa hẹn sự khởi đầu của một kỷ nguyên vàng trong quan hệ giữa Washington và Rome.

Ban đầu, ông Trump hết lời ca ngợi bà Meloni, gọi thủ tướng Ý vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và 2025 là "một nhà lãnh đạo và con người tuyệt vời", "một phụ nữ trẻ xinh đẹp", "một chính trị gia rất thành công" và "một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người".

Khi ông Trump áp đặt thuế quan sâu rộng lên Liên minh châu Âu (EU), bà Meloni đã thể hiện lập trường ôn hòa đối với tổng thống Mỹ, nói rằng điều quan trọng hơn là giữ cho phương Tây đoàn kết chống lại các kẻ thù chung.

Bà Meloni cũng tránh mọi lời chỉ trích công khai đối với ông Trump, ngay cả khi các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại về việc tổng thống Mỹ không ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và về việc ông miễn cưỡng gây áp lực lên Israel để chấm dứt xung đột Gaza.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo rạn nứt một năm rưỡi sau đó, khiến bà Meloni gặp khó khăn trên trường quốc tế với chiến lược quốc tế bị tổn hại nghiêm trọng, theo Reuters.

Căng thẳng giữa ông Trump và bà Meloni nổi lên vào đầu cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran, điều này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần phản chiến ở Ý. Các phát ngôn của ông Trump về Giáo hoàng Leo XIV và sự việc vừa qua tại thượng đỉnh G7 càng làm sâu sắc sự bất đồng giữa hai đồng minh.

Phản ứng mạnh mẽ của bà Meloni trên mạng xã hội đã được hầu hết các đảng phái ở Ý hoan nghênh, song các nhà phân tích cho rằng giờ đây bà Meloni cần áp dụng một cách tiếp cận nhất quán hơn với Washington và từ bỏ những nỗ lực trước đây của bà nhằm hòa giải với tổng thống Mỹ.

"Bà Meloni không thể cứ thay đổi cách tiếp cận của mình tùy thuộc vào những nhận xét khó chịu của ông Trump. Bà ấy phải quyết định xem liệu có nên áp dụng lập trường ít nhượng bộ hơn hay một cách tiếp cận kiên quyết hơn giống như Canada” - chuyên gia Piero Ignazi tại ĐH Bologna (Ý), nhận định.