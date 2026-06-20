Chiến sự Nga-Ukraine 20-6: Kiev đánh điểm tập kết lính Nga ở Donetsk; Nga khoe chiến công trong tuần 20/06/2026 06:39

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng với tin thủ đô Moscow bị UAV Ukraine tấn công ngày thứ hai liên tiếp; Ukraine đánh điểm tập kết lính Nga ở Pokrovsk (tỉnh Donetsk); Nga nêu chiến công trong 1 tuần qua.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên nhiều mặt trận, cả ở Nga và Ukraine.

Ukraine nêu thành quả khi tấn công Moscow

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 19-6 giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 65 cuộc giao tranh, trong đó mặt trận TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhia) và TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) là các điểm Nga tấn công mạnh nhất, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ở Pokrovsk, lực lượng Ukraine đã không kích vào điểm tập trung quân của một đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp số 2 của Nga, đóng quân trong một tòa nhà chung cư ở thành phố này. Theo ước tính của Ukraine, cuộc tấn công đã khiến khoảng 10 lính Nga thiệt mạng và một số quân Nga khác được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của công trình này.

Trong khi đó, ngày 19-6 là ngày thứ hai liên tiếp, thủ đô Moscow bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công. Theo Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin, chiều 19-6, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 37 UAV Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, ngày 19-6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông tin về thiệt hại đối với Nhà máy lọc dầu Moscow ở quận Kapotnya của thủ đô Nga sau cuộc tấn công UAV hôm 18-6. Đây là cuộc tấn công UAV lớn nhất nhằm vào Moscow kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022 và là cuộc tấn công thứ hai vào cơ sở này trong vòng một tuần.

Theo Bộ này, cuộc tấn công đã làm hư hại một tổ hợp xử lý dầu, 3 bể chứa dầu RVS-10000 và 1 bể chứa RVS-30000 của Nhà máy lọc dầu Moscow. Cơ sở này đã phải tạm ngừng hoạt động xử lý dầu vô thời hạn.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn tại Nhà máy lọc dầu Moscow sau cuộc tấn công UAV của Ukraine hôm 28-6. Ảnh: ANADOLU

Nhà máy lọc dầu Moscow là một trong những nhà máy lớn nhất ở Nga, cung cấp khoảng 40% thị trường nhiên liệu của Moscow và phần lớn xăng dầu cho khu vực. Nhà máy này cũng cung cấp nhiên liệu hàng không cho cả bốn sân bay lớn của Moscow và có công suất chế biến hơn 12 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cũng cho biết Ukraine đã tấn công các cầu đường sắt và các mục tiêu quân sự khác ở các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát, trong đó có Crimea.

Nga tổng kết thành tựu chiến trường trong 1 tuần

Ngày 19-6, Bộ Quốc phòng Nga đã tổng kết thành quả trên chiến trường của lực lượng nước này trong tuần qua, từ ngày 13 đến 19-6, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần, quân Nga đã giành được 5 khu định cư ở tỉnh Donetsk. Nga cũng đã mở 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở năng lượng và vận tải, cũng như các sân bay quân sự của Ukraine.

Trong tuần qua, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga khiến 2.040 lính Nga thương vong, còn Nhóm tác chiến phía Đông khiến hơn 3.140 lính Ukraine thương vong.

Nhóm tác chiến phía Bắc gây ra hơn 1.540 thương vong cho Ukraine và con số này ở Nhóm tác chiến phía Tây là 1.490 còn Nhóm tác chiến phía Nam là 985.

Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn gần 4.000 UAV và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong tuần.

Ông Trump muốn chấm dứt xung đột Ukraine

Ngày 19-6, phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews gần thủ đô Washington D.C, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ theo đuổi mục tiêu đó.

"Chúng tôi đang cố gắng chấm dứt cuộc chiến này. Tôi muốn thấy cuộc chiến giữa Ukraine và Nga kết thúc. Tôi nghĩ đây có thể là cuộc chiến dễ nhất trong tất cả cuộc chiến nhưng hóa ra lại khó khăn hơn một chút. Nhưng chúng ta sẽ làm được" - ông Trump nói.

Cùng ngày, bình luận về cuộc tấn công UAV của Ukraine vào Moscow hôm 18-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Kiev đang ở trong tình thế rất khó khăn nhưng vẫn tiếp tục không hướng tới đàm phán, theo TASS.

"Chính quyền Kiev vẫn giữ nguyên lập trường của mình và đây không phải là lập trường đàm phán. Kiev đang ở trong tình thế rất khó khăn. Tình hình trên các mặt trận sẽ sớm trở nên thảm khốc đối với Ukraine” - ông Peskov khẳng định.