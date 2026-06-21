Chiến sự Nga - Ukraine 21-6: Kiev nhắm vào hạ tầng năng lượng của Nga ở Crimea; Su-34 tấn công lực lượng Ukraine ở Donetsk 21/06/2026 06:56

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ông Zelensky cảnh báo về đợt tấn công quy mô lớn của Nga; Ukraine nhắm vào hạ tầng năng lượng của Nga ở Crimea.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ông Zelensky cảnh báo về đợt tấn công quy mô lớn của Nga

Ngày 20-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân Ukraine cần nâng cao cảnh giác, nói rằng Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn, theo tờ Kyiv Independent.

“Trong đêm nay và những giờ tới, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích. Nga đã chuẩn bị cho một đòn tấn công lớn mới. Xin hãy bảo đảm an toàn cho bản thân” - ông Zelensky nói trong thông điệp buổi tối.

Lời cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra vài ngày sau khi Ukraine thực hiện hai đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn táo bạo nhằm vào thủ đô Moscow (Nga) chỉ trong vòng một tuần, khiến Điện Kremlin tuyên bố sẽ đáp trả.

Ngày 18-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào “những mục tiêu có liên quan trực tiếp đến năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine”. Phát biểu của ông Lavrov là phản ứng trực tiếp trước việc Ukraine tiến hành cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào thủ đô Nga kể từ khi chiến sự toàn diện bùng phát.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cuộc tấn công được cho là đã khiến Nhà máy Lọc dầu Moscow ngừng hoạt động.

Ông Zelensky cho rằng việc tấn công Moscow là “sự đáp trả chính đáng đối với các cuộc không kích của Nga”, vốn tiếp tục gia tăng cường độ trong mùa xuân năm 2026.

Trong lúc ông Zelensky đưa ra lời cảnh báo đối với người dân Ukraine, còi báo động trên không vẫn đang được kích hoạt tại thủ đô Kiev.

Trong ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov đưa tin rằng Nga đã tấn công TP Zaporizhzhia bằng bom dẫn đường trên không, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Theo thông tin sơ bộ, lực lượng Nga đã thả 9 quả bom lượn xuống thủ phủ của tỉnh, ông Fedorov nói.

Cuộc không kích đã làm hư hại các công trình dân cư và phi dân cư, bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự và một câu lạc bộ thể thao cưỡi ngựa, theo thống đốc tỉnh.

Bà Regina Kharchenko, Thư ký Hội đồng TP Zaporizhzhia, cho biết 19 tòa nhà nhiều tầng đã bị hư hại trong vụ tấn công.

Ông Fedorov đã đăng tải hình ảnh và video trên kênh Telegram của mình, cho thấy thiệt hại đối với nhà ở và các khu chung cư, cùng những cột khói dày đặc bốc lên trên thành phố. Ngay cả khi cập nhật thông tin về cuộc tấn công mới nhất, ông cũng tiếp tục phát đi cảnh báo tới người dân về nguy cơ xảy ra các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo trong khu vực.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine nhắm vào hạ tầng năng lượng của Nga ở Crimea

Lực lượng Ukraine đã tấn công 4 trạm nén khí tại Crimea do Nga kiểm soát và một nhà máy lọc dầu ở thành phố Tyumen thuộc vùng Siberia của Nga vào ngày 20-6, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cho biết.

Theo đơn vị này, Ukraine đã triển khai một đợt tấn công bằng UAV nhằm vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, đánh trúng bốn trạm nén khí ở Crimea, một cây cầu bắc qua eo biển Henichesk nối Crimea với phần lãnh thổ tỉnh Kherson đang do Nga kiểm soát, cùng 13 cơ sở quân sự khác tại các khu vực bị chiếm đóng.

Chiến dịch này là một phần trong chiến dịch “tấn công tầm trung” của Ukraine, theo đó, Kiev sử dụng UAV tầm trung để tập kích các mục tiêu của Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến ở cấp độ tác chiến, thường trong phạm vi từ 25 đến 200 km tính từ tiền tuyến.

Giới chức Nga tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu đã bị các đơn vị phòng không đẩy lùi. Tỉnh trưởng Tyumen - ông Aleksandr Moor nói rằng các lực lượng khẩn cấp đã làm việc tại những địa điểm xuất hiện mảnh vỡ UAV rơi xuống, đồng thời nhân viên của nhà máy đã được sơ tán.

Su-34 tấn công Ukraine ở Donetsk

Ngày 20-6, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các tiêm kích - cường kích đa năng Su-34 của Moscow đã tấn công các điểm triển khai và điều khiển UAV của Ukraine tại Dobropolye, Kucherov Yar và Nikolayevka ở Donetsk bằng bom FAB-1500 và FAB-500, theo hãng thông tấn TASS.

Một tiêm kích Su-34 của Nga. Ảnh: TASS

“Trong các khu dân cư Dobropolye và Kucherov Yar, các phi công đã phá hủy các sở chỉ huy điều khiển UAV của hai lữ đoàn độc lập thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine bằng bom FAB-500. Ngoài ra, ba quả bom FAB-1500 được trang bị mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh đa năng đã tấn công điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Đổ bộ Đường không Độc lập số 81 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tại làng Nikolayevka” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo bộ này, các mục tiêu đã bị phá hủy. Kết quả được xác nhận bằng hình ảnh giám sát khách quan do các UAV ghi lại.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 1.440 binh sĩ trên tất cả các hướng của chiến dịch quân sự đặc biệt trong vòng 24 giờ qua.

Tại khu vực tác chiến của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga, Ukraine tổn thất hơn 255 quân nhân. Tại khu vực của Cụm tác chiến phía Tây, con số này lên tới 220 quân nhân.

Ở khu vực do Cụm tác chiến phía Nam phụ trách, tổn thất của Ukraine là hơn 125 quân nhân.

Ngoài ra, Kiev được cho là đã mất hơn 300 binh sĩ tại khu vực tác chiến của Cụm tác chiến Trung tâm và hơn 500 binh sĩ tại khu vực của Cụm tác chiến phía Đông trong ngày 20-6.

Cụm tác chiến Dnepr ước tính lực lượng Ukraine tổn thất khoảng 40 quân nhân.

Kiev chưa bình luận về thông tin trên.