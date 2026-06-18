TP.HCM: Huấn luyện PCCC chuyên ngành tại các khu công nghiệp 18/06/2026 15:44

(PLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07, Công an TP.HCM tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho các đội PCCC chuyên ngành tại ba khu công nghiệp trọng điểm nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ.

TP.HCM: Huấn luyện PCCC chuyên ngành tại các khu công nghiệp

Ngày 18-6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC chuyên ngành trên địa bàn phụ trách.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 33 phổ biến các quy định mới của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC chuyên ngành tại các khu công nghiệp trên địa bàn phụ trách. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 20-6, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 sẽ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho ba đội PCCC và CNCH chuyên ngành tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B.

Hoạt động được triển khai căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định số 105/2025 của Chính phủ và Thông tư số 36/2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật.

Theo PC07, chương trình huấn luyện nhằm giúp lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành và dân phòng nắm vững các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, lực lượng chữa cháy tại chỗ trong công tác phòng ngừa và xử lý sự cố.

Các học viên được trang bị kiến thức về nguyên nhân cháy nổ, biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý các tình huống cháy phát sinh, kỹ thuật thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu và sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở.

Bên cạnh phần lý thuyết, chương trình còn tập trung huấn luyện thực hành các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vận hành phương tiện chuyên dụng và triển khai các phương án xử lý tình huống khẩn cấp.

Nội dung huấn luyện tập trung vào kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người bị nạn và sử dụng thành thạo các thiết bị PCCC được trang bị tại doanh nghiệp. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 33 cho biết công tác huấn luyện được tổ chức theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm đúng nội dung, thời lượng theo quy định của Bộ Công an. Đồng thời, việc kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện được thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng lực lượng PCCC tại cơ sở.

Theo kế hoạch năm 2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 33 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tổ chức nhiều lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao và các đối tượng có nhu cầu.

Việc thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ hoặc các tình huống cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

Ngoài nội dung lý thuyết, học viên còn được thực hành kỹ năng cứu nạn cứu hộ, sơ cấp cứu người bị nạn và các biện pháp bảo đảm an toàn trong môi trường nguy hiểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Tình huống diễn tập giả định xảy ra cháy trong khu vực sản xuất, lực lượng tại chỗ nhanh chóng báo động, tổ chức chữa cháy ban đầu và hướng dẫn công nhân thoát nạn an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng PCCC chuyên ngành thực hành triển khai đội hình chữa cháy tại hiện trường giả định, phối hợp xử lý sự cố theo đúng quy trình nghiệp vụ dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 33. Ảnh: PHẠM HẢI

Các đội PCCC chuyên ngành tại Khu công nghiệp Sóng Thần﻿ và Tân Đông Hiệp B tham gia diễn tập thực binh nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố cháy, nổ. Ảnh: PHẠM HẢI