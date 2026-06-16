Công an An Giang truy nã bị can trong nhóm thu tiền bảo kê quán karaoke 16/06/2026 15:51

(PLO)- Sau khi khởi tố vụ án, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Linh nhưng bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích.

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã bị can Trần Lê Linh (29 tuổi, ngụ xã Óc Eo) về tội cưỡng đoạt tài sản. Liên quan vụ án này, ngoài Linh còn bốn bị can khác cũng bị khởi tố để điều tra cùng tội danh.

Bị can Trần Lê Linh bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, tháng 2-2025, nhóm của Linh đến các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn xã Óc Eo gặp chủ, phục vụ và tiếp viên. Nhóm này bắt buộc mỗi tiếp viên phải đóng tiền bảo kê 10.000 đồng/bàn. Nếu không đóng, tiếp viên bị đe dọa đánh, gây khó khăn không cho làm việc tại xã Óc Eo.

Sau đó, cứ mỗi tuần nhóm Linh đi gặp quản lý, chủ quán, tiếp viên lấy tiền bảo kê một lần. Số tiền lấy được, nhóm trả tiền nhà trọ, ăn uống và chia nhau.

Đến khoảng tháng 10-2025, nhóm của Linh thông báo cho các tiếp viên không thu 10.000 đồng/bàn nữa mà chuyển sang hình thức thu 300.000 đồng/tuần. Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Linh đã chiếm đoạt của 11 tiếp viên số tiền hơn 66 triệu đồng.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Linh. Tuy nhiên, bị can Linh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích. Do đó, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Linh.

Công an tỉnh An Giang thông báo nếu phát hiện bị can Linh ở đâu, người dân báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Người dân cũng có thể báo tin qua số điện thoại 0919.266.302 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.