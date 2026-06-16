Phú Quốc cưỡng chế thu hồi hơn 3,7 ha đất cho dự án APEC 2027 16/06/2026 14:02

(PLO)- Việc cưỡng chế thu hồi đất thể hiện quyết tâm của UBND đặc khu Phú Quốc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Sáng 16-6, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng.

Cụ thể, tổng diện tích đất cưỡng chế thu hồi khoảng 37.555 m², thuộc 24 thửa đất và liên quan đến 22 cá nhân tại khu phố 6 An Thới và khu phố 7 An Thới. Diện tích đất thu hồi nhằm phục vụ hai dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 là dự án khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ và dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

Diện tích đất thu hồi nhằm phục vụ hai dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Ảnh: VĂN VŨ

Trước khi cưỡng chế, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động, đối thoại với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, một số hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng, buộc chính quyền phải tổ chức cưỡng chế.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc cưỡng chế, Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc đã phân công lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự. Việc cưỡng chế diễn ra đúng trình tự, đúng quy định pháp luật, an toàn cho người dân, lực lượng tham gia và tài sản liên quan.

Trước đó, ngày 15-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Quốc Thắng. Theo hồ sơ, ông Thắng xây dựng công trình trái phép trên đất lấn chiếm.

Các công trình vi phạm nằm trong khu vực Resort Rock Beach Boutique Phú Quốc. Ảnh: VĂN VŨ

Khu vực cưỡng chế có tổng diện tích hơn 1.880 m², trong đó có hơn 1.038 m² thuộc đất do UBND đặc khu Phú Quốc quản lý và hơn 842 m² thuộc đất do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Trên phần đất lấn chiếm này, ông Thắng xây dựng 9 căn bungalow trên mặt biển, công trình trụ bê tông lót sàn gỗ làm sàn trên biển, trụ bê tông lót sàn gỗ làm cầu dẫn trên biển. Các công trình này nằm trong khu vực Resort Rock Beach Boutique Phú Quốc.