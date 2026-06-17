Tây Ninh dành gần 8.000 tỉ đồng đầu tư hoàn thiện tuyến ĐT827E 17/06/2026 16:00

(PLO)- HĐND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án ĐT827E đoạn còn lại với tổng vốn gần 8.000 tỉ đồng, hoàn thiện trục giao thông kết nối liên vùng.

Ngày 17-6, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 3 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất thông qua 27 Nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Đi sâu vào các nội dung được thông qua cho thấy nhiều Nghị quyết có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Trong đó nổi bật là các chính sách hỗ trợ đấu nối hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; quy định mức thu phí tham quan Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; các chính sách trợ giúp xã hội; chế độ hỗ trợ đối với người làm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng; chính sách dành cho lực lượng dân quân và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp HĐND thứ 3. Ảnh: HUỲNH DU

Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại kỳ họp là Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 9 phường trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là bước đi quan trọng để tỉnh trình Trung ương xem xét, quyết định thành lập thêm các đơn vị hành chính đô thị mới, góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, HĐND kỳ này cũng thông qua nghị quyết liên quan đến hạ tầng giao thông, dự án ĐT827E đoạn còn lại nổi lên như một mắt xích chiến lược trong mạng lưới kết nối liên vùng từ TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp,

Tuyến đường 827E dài 35,6 km được kỳ vọng thay đổi diện mạo giao thông liên vùng. Ảnh: ĐC

Theo Nghị quyết được thông qua, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 7.941 tỉ đồng. Tuyến đường dài khoảng 19,5 km, gồm hai đoạn: từ nút giao Quốc lộ 50 tại ngã ba Tân Kim đến đường ĐT826 dài khoảng 12,4 km và đoạn từ đường ĐT827B đến ranh giới tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 7,1 km.

Giai đoạn 1 sẽ đầu tư hai tuyến đường song hành với tổng cộng 4 làn xe, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60 m.

Theo phân tích từ hồ sơ dự án, việc hoàn thiện tuyến ĐT827E không chỉ giúp hình thành trục giao thông xuyên suốt kết nối TP.HCM với Tây Ninh và Đồng Tháp mà còn góp phần tăng cường liên kết vùng giữa các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các cửa ngõ quốc tế. Dự án cũng được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho các tuyến huyết mạch hiện hữu như Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50.

Tuyến đường 827E đang được kỳ vọng tạo cú hích mới cho cả vùng. Ảnh: HUỲNH DU

Không dừng lại ở giao thông, dự án còn mở ra cơ hội hình thành quỹ đất sạch dọc tuyến để phát triển đô thị, khu dân cư, công nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh dự kiến xây dựng 3 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lộc, Mỹ Lệ và Tầm Vu với tổng diện tích hơn 21 ha. HĐND tỉnh cũng thống nhất tách dự án thành 5 dự án thành phần độc lập gồm 3 khu tái định cư, dự án giải phóng mặt bằng phần tuyến và dự án xây dựng tuyến ĐT827E nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2028 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; từ năm 2027 đến năm 2031 tiến hành thi công và hoàn thành dự án.

Khép lại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và giám sát để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đây được xem là bước tiếp theo để những quyết sách vừa được thông qua phát huy hiệu quả thực chất, phục vụ người dân và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn tới.