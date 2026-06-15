Phấn đấu khởi công Quốc lộ 62 hơn 3.200 tỉ vào cuối năm nay 15/06/2026 18:11

Chiều 15-6, tại tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cùng đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HUỲNH DU

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương hiện đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn như đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, trục kết nối Long An - Tây Ninh, tuyến ĐT.827E (trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp) và tuyến Tân An - Bình Hiệp. Việc tập trung nguồn lực cho nhiều công trình cùng thời điểm đã tạo áp lực rất lớn lên khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Một trong những khó khăn nổi bật là vấn đề vốn đầu tư. Nhu cầu vốn cho hệ thống hạ tầng giao thông được đánh giá vượt xa khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Nhiều dự án phải phụ thuộc vào nguồn vốn Trung ương hoặc các khoản vay ODA với thủ tục kéo dài.

Đại công trường Tây Ninh trước nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu cát và mặt bằng. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh bài toán vốn, tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng đang trở thành thách thức lớn. Do không có mỏ cát san lấp, Tây Ninh phải phụ thuộc vào nguồn cung từ các địa phương khác. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu cho các dự án là rất lớn.

Riêng dự án Vành đai 4 TP.HCM cần tới 11,7 triệu m3 cát san lấp; trong đó năm 2026 cần khoảng 3,2 triệu m3 và năm 2027 cần khoảng 5 triệu m3. Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát cần hơn 4,038 triệu m3 đất đắp và gần 1 triệu m3 đá. Trục kết nối Long An - Tây Ninh cần khoảng 4,28 triệu m3 vật liệu đắp nền, còn tuyến Tân An - Bình Hiệp cần khoảng 4,75 triệu m3 cát và đất đắp.

Quốc lộ 62 sau 30 năm khai thác đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu vận tải càng tăng. Ảnh: HUỲNH DU

Ngoài ra, Quốc lộ 62 được lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đề nghị sớm được nâng cấp sữa chữa vì con đường đã xuống cấp và rất nhiều người dân mong chờ trong nhiều năm qua.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mong muốn Quốc lộ 62 sớm được nâng cấp đầu tư. Ảnh: HUỲNH DU

Tiếp thu các kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án giao thông trên địa bàn. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm của Tây Ninh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HUỲNH DU

Bộ trưởng Bộ Xây dựng bày tỏ sự đồng tình, chia sẻ với lãnh đạo tỉnh trước sự bức xúc kéo dài của người dân Tây Ninh liên quan đến sự chậm trễ kéo dài tại Dự án nâng cấp, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 62.

Về giải pháp trước mắt, ông Minh chỉ đạo đơn vị được giao vai trò chủ đầu tư dự án này khẩn trương hoàn thành các gói thầu đã bố trí được nguồn vốn,…và phấn đấu khởi công nâng cấp Quốc lộ 62 trong quý IV-2026.