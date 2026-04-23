Nhiều năm trông đợi, Quốc lộ 62 vẫn phải chờ ngày nâng cấp 23/04/2026 20:21

(PLO)- Sau gần 30 năm khai thác, tuyến Quốc lộ 62 hư hỏng nặng nhưng việc nâng cấp vẫn chưa được thực hiện, gây nhiều lo ngại về an toàn và lưu thông.

Ngày 23-4, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý I-2026 tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 dù đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 3.240 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn đang đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ. Việc chậm trễ này khiến địa phương phải kiến nghị Trung ương xem xét khởi công dự án sớm hơn dự kiến.

Quốc lộ 62 sau 30 năm khai thác đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu vận tải càng tăng. Ảnh: HUỲNH DU

Quốc lộ 62 là tuyến giao thông huyết mạch dài gần 70km, đóng vai trò kết nối trung tâm hành chính tỉnh với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp – Prey Vor. Tuy nhiên, sau gần 30 năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Quốc lộ 62 đã quá tải, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: HUỲNH DU

Mặt đường hiện nhỏ hẹp, nhiều đoạn hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và không còn đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới, tổng mức đầu tư hơn 3.240 tỉ đồng. Đây là một trong ba dự án trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Hoài Trung thông tin về Quốc lộ 62. Ảnh: HUỲNH DU

“Tuy nhiên, theo thông tin gần đây, dự án có thể đến năm 2027 mới được triển khai. Trước tình hình đó, tỉnh Tây Ninh có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét khởi công dự án vào cuối năm 2026. Chúng tôi rất kỳ vọng dự án sẽ sớm được triển khai để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực” - ông Nguyễn Hoài Trung cho hay.

Song song đó, địa phương cũng chủ động chuẩn bị cho một dự án hạ tầng quy mô lớn khác là tuyến đường Tân An – Bình Hiệp. Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đây là tuyến đường mới gần như song hành với Quốc lộ 62 và được xác định là công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2025–2030.

Bản đồ vị trí hướng tuyến đường Tân An - Bình Hiệp.

Dự án Tân An – Bình Hiệp có tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng, chiều dài khoảng 62,7km, quy mô 4 làn xe. Tỉnh dự kiến khởi công vào cuối năm 2026. Khi hoàn thành, tuyến đường này không chỉ chia sẻ áp lực giao thông với Quốc lộ 62 mà còn mở ra trục kết nối mới, tạo đòn bẩy phát triển vùng Đồng Tháp Mười và kinh tế cửa khẩu.

Việc đồng thời thúc đẩy hai dự án giao thông chiến lược cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc tháo gỡ phá thế độc đạo của Quốc lộ 62 mở ra dư địa để phát triển vùng Đồng Tháp Mười.