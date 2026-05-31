TP.HCM họp bàn đề xuất thời gian chuyển đổi xe điện 31/05/2026 16:41

(PLO)- Theo đề xuất, đến ngày 1-1-2040, 100% phương tiện giao thông lưu thông trên địa bàn TP.HCM là phương tiện điện/năng lượng xanh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa họp với các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương để lấy ý kiến về Đề án chuyển đổi xanh ngành giao thông.

Tại đây, đơn vị tư vấn đã đề xuất lộ trình cùng các giải pháp hỗ trợ người dân chuyển sang dùng xe điện và năng lượng xanh cho từng khu vực cụ thể.

Đề xuất lộ trình theo từng khu vực

Theo đề xuất, khu vực đặc khu Côn Đảo và bốn xã gồm Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An (khu vực huyện Cần Giờ cũ) là những nơi sẽ thực hiện chuyển đổi sớm.

Đề xuất thời hạn chuyển đổi tại khu vực Đặc khu Côn Đảo và bốn xã tại khu vực huyện Cần Giờ cũ. Ảnh: TN

Cụ thể, khu vực đặc khu Côn Đảo, từ ngày 1-1-2027, 100% phương tiện xe buýt tại Côn Đảo lưu thông phải là xe sử dụng điện/ năng lượng xanh; từ ngày 1-6-2027, hoàn thành việc chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sang phương tiện sử dụng điện/năng lượng xanh; từ ngày 31-12-2027, hoàn thành việc chuyển đổi các phương tiện ô tô sang phương tiện sử dụng điện/năng lượng xanh, trừ xe tải có tải trọng lớn hơn 1 tấn và phương tiện đặc thù.

Từ ngày 1-1-2030, 100% phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo lưu thông phải là xe sử dụng điện/năng lượng xanh.

Tại bốn xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An, từ ngày 1-1-2027, 100% phương tiện xe buýt lưu thông phải là xe sử dụng điện/năng lượng xanh. Đến ngày 1-1-2035, 100% phương tiện lưu thông phải là xe sử dụng điện/năng lượng xanh.

Đề án đề xuất lựa chọn khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải hiện hữu làm vùng phát thải thấp như đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh, đường Lê Khả Phiêu, đường Nguyễn Văn Linh...

Ranh giới vùng phát thải thấp. Ảnh: TN

Lộ trình khu vực này được đề xuất như sau: từ ngày 1-1-2027, 100% phương tiện xe buýt nội tỉnh lưu thông phải là xe sử dụng điện/năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Từ ngày 1-1-2029, 100% phương tiện xe mô tô, gắn máy của cá nhân và tổ chức lưu thông phải là xe đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Từ ngày 1-1-2035, 100% phương tiện xe mô tô, gắn máy của cá nhân và tổ chức lưu thông phải là xe sử dụng điện/năng lượng xanh.

Từ ngày 1-1-2035, 100% phương tiện xe ô tô của cá nhân, tổ chức không kinh doanh vận tải lưu thông sử dụng điện/năng lượng xanh.

Đối với các khu vực còn lại trên địa bàn TP.HCM, các đơn vị đề xuất từ ngày 1-1-2030, 100% phương tiện xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội lưu thông phải là xe sử dụng điện/ năng lượng xanh, trừ phương tiện đặc thù.

Từ 1-1-2040, 100% phương tiện xe mô tô, gắn máy của cá nhân và tổ chức lưu thông phải là xe sử dụng điện/ năng lượng xanh.

Từ 1-1-2040, 100% phương tiện xe ô tô của cá nhân, tổ chức không kinh doanh vận tải lưu thông phải là xe sử dụng điện/năng lượng xanh.

Các đơn vị đề xuất 100% phương tiện giao thông lưu thông trên địa bàn TP.HCM là phương tiện điện/năng lượng xanh. Ảnh: TN

Chính sách hỗ trợ cho người dân

Đơn vị tư vấn cũng nêu rõ đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Theo đó, trên phạm vi toàn TP, đề án đề xuất hỗ trợ nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, shipper khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

Đơn cử như hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 70% giá trị xe, lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe (khoảng 14 triệu đồng/xe).

Hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% giá trị xe, lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe (khoảng 20 triệu đồng/xe).

Xe mô tô, xe gắn máy công nghệ chở khách, giao hàng (shipper) sẽ hỗ trợ lệ phí trước bạ và phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, lãi suất vay ngân hàng để mua xe (khoảng 5 triệu đồng/xe).

Do Côn Đảo là địa bàn biệt lập, có yêu cầu chuyển đổi sớm để bảo vệ môi trường sinh thái, Đề án đề xuất mức hỗ trợ cao hơn so với các khu vực khác.

Điển hình, xe mô tô, xe gắn máy cá nhân sẽ được hỗ trợ 100% giá trị xe, lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe (khoảng 20 triệu đồng/xe).

Ô tô dưới 9 chỗ của cá nhân, hộ gia đình sẽ được hỗ trợ 10% giá trị xe (khoảng 52,9 triệu đồng/xe)...

Vùng phát thải thấp cũng có chính sách hỗ trợ tập trung vào nhóm cá nhân, hộ gia đình chịu tác động trực tiếp bởi lộ trình kiểm soát phương tiện.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy, hộ thông thường sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe (khoảng 1,77 triệu đồng/xe).

Các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An xe mô tô, xe gắn máy của hộ thông thường sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe (khoảng 1,77 triệu đồng/xe).

Hệ thống giám sát các phương tiện trong vùng LEZ. Ảnh: TN

Ngoài ra còn một số chính sách, giải pháp khác như phát triển vận tải hành khách công cộng, phát triển giao thông phí cơ giới; quản lý, kiểm soát phương tiện ra vào vùng kiểm soát khí thải; và công tác truyền thông.