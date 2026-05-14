Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng để người dân đổi xe máy xăng sang xe điện 14/05/2026 11:33

(PLO)- Theo dự thảo Nghị quyết, đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ dự kiến bằng 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, trong đó đề xuất nhiều mức hỗ trợ cho người dân đổi xe máy xăng sang xe điện.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội tính đến thời điểm nghị quyết được ban hành, đồng thời là chủ sở hữu xe máy chạy xăng khi thực hiện chuyển đổi sang xe điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ đối với một xe và có thể lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ.

Cụ thể, với hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng/người.

Đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ dự kiến bằng 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện, mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ bằng tiền, người dân đủ điều kiện nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp có thể lựa chọn nhận vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng với trị giá 5 triệu đồng.

Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe máy chạy điện. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đáng chú ý, TP Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại đối với toàn bộ giá trị hợp đồng vay để chuyển đổi phương tiện. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm và áp dụng với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.

Theo UBND TP Hà Nội, việc quy định điều kiện thường trú hoặc tạm trú từ đủ 2 năm trở lên nhằm ưu tiên nhóm dân cư sinh sống ổn định trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn quản lý.

TP cũng cho rằng việc xác định điều kiện sở hữu xe và cư trú “tính đến thời điểm ban hành nghị quyết” là cần thiết để minh bạch đối tượng thụ hưởng, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách như đăng ký tạm trú ồ ạt hoặc mua bán xe cũ để nhận hỗ trợ.

Về nguyên tắc hỗ trợ, quy định “một người một xe” nhằm tránh tình trạng một cá nhân đứng tên nhiều phương tiện để hưởng chính sách. Đồng thời, việc giới hạn thời gian thực hiện trước ngày 1-1-2030 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy người dân chuyển đổi phương tiện sớm, đồng bộ với lộ trình giảm phát thải và hạn chế xe máy của TP.

UBND TP Hà Nội nhận định, với các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và doanh nghiệp, cùng mức thu nhập bình quân của người dân Thủ đô khoảng 15 triệu đồng/tháng, việc chuyển đổi sang xe điện sẽ không tạo áp lực quá lớn.

Riêng phương án hỗ trợ bằng vé giao thông công cộng được đánh giá mang lại “lợi ích kép”, vừa đảm bảo công bằng cho người dân sẵn sàng bỏ xe cũ nhưng chưa có nhu cầu mua xe mới, vừa góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

Theo UBND TP Hà Nội, giải pháp này sẽ hỗ trợ mục tiêu giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.