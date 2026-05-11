HĐND TP Hà Nội chưa xem xét nghị quyết hạn chế xe máy xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm 11/05/2026 09:51

(PLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khoá XVII chưa xem xét việc hạn chế xe máy xăng tại các tuyến phố trung tâm lân cận hồ Hoàn Kiếm…

Sáng 11-5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) để xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết HĐND TP chưa xem xét thông qua 3 nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Hai nội dung còn lại gồm: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Thận.

Theo ông Cương, lý do chưa xem xét thông qua các nội dung trên là do dự thảo tờ trình, nghị quyết chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện, thông tin và hồ sơ để trình HĐND TP xem xét.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND TP dự thảo đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Theo đề xuất, giai đoạn 1 từ ngày 1-7 đến 31-12-2026, thành phố sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm.

Khu vực thí điểm rộng khoảng 0,5 km², chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000 người, bao gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Kỳ họp thứ 2 của HĐND TP Hà Nội khoá XVII chưa xem xét nghị quyết về Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, trong đó đề ra các phương án hạn chế phương tiện giao thông sử dụng xăng, dầu. Ảnh: Trọng Phú

Theo dự thảo, xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) sẽ bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp.

Đối với xe máy xăng không kinh doanh vận tải, thành phố đề xuất cấm lưu thông từ 18h đến 24h ngày thứ sáu và từ 6h đến 24h các ngày thứ bảy, chủ nhật.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra nhiều quy định hạn chế với ô tô tải và ô tô chở khách theo tiêu chuẩn khí thải và khung giờ hoạt động.

Cụ thể, ô tô tải dưới 2 tấn đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn đạt tiêu chuẩn mức 4 chỉ được lưu thông từ 21h đến 6h hôm sau và phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản. Xe tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động trong khu vực.

Đối với ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh), phương tiện phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày tại khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo lộ trình dự kiến, giai đoạn 2 từ ngày 1-1 đến 31-12-2027 sẽ mở rộng thí điểm sang các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 từ năm 2028 đến hết năm 2029 sẽ mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ khu vực trong Vành đai 1 với diện tích hơn 26 km² và dân số khoảng 625.000 người.