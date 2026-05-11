Trung Quốc ra thông báo chính thức về chuyến thăm của ông Trump 11/05/2026 08:47

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo chính thức về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc.

Ngày 11-5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15-5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ trong gần 9 năm.

Lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng, trong bối cảnh hai bên tìm cách ổn định quan hệ vốn căng thẳng vì thương mại, cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran cùng nhiều bất đồng khác.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2017. Ảnh: TNS

Theo tiết lộ của các quan chức Mỹ trước chuyến thăm, ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ thảo luận về Iran, Đài Loan, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân, đồng thời cân nhắc gia hạn thỏa thuận khoáng sản chiến lược.

Trước đó, hôm 10-5, Phó thư ký báo chí chính Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Tổng thống Trump sẽ đến Bắc Kinh vào tối 13-5 (theo giờ Mỹ) cho chuyến thăm mà bà mô tả là “mang ý nghĩa biểu tượng to lớn”.

Theo bà Kelly, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ dự lễ đón chính thức và cuộc gặp song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 14-5, sau đó thăm công viên Thiên Đàn (thủ đô Bắc Kinh) và dự quốc yến.

Bà Kelly cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ gặp lại vào ngày 15-5 trong cuộc trà đàm và bữa trưa làm việc song phương, đồng thời nói thêm rằng Mỹ dự kiến sẽ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm đáp lễ vào cuối năm nay.