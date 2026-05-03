Trung Quốc đáp trả việc Mỹ trừng phạt 5 công ty của mình bị cáo buộc mua dầu Iran 03/05/2026 06:39

(PLO)- Bộ Thương mại Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn mọi hành động công nhận, thi hành hoặc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu Iran.

Ngày 2-5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên 5 công ty của Trung Quốc mà Washington cáo buộc liên quan các giao dịch dầu mỏ của Iran, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm ngăn chặn mọi hành động công nhận, thi hành hoặc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên 5 công ty Trung Quốc, bao gồm Hengli Petrochemical (Dalian) Refining, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group và Shandong Shengxing Chemical.

Bộ Thương mại Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu Iran. Ảnh: Shutterstock

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các biện pháp của Mỹ đã cấm đoán hoặc hạn chế một cách không đúng đắn các hoạt động kinh tế và thương mại bình thường giữa các công ty Trung Quốc và các nước thứ ba, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế.

“Để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, và để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân và các tổ chức khác của Trung Quốc, Bộ đã ban hành lệnh cấm dựa trên Quy định về việc chống lại việc áp dụng ngoài lãnh thổ một cách vô lý của pháp luật và các biện pháp nước ngoài” - theo Bộ Thương mại Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng nước này luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu sự cho phép của Liên Hợp Quốc và không dựa trên luật pháp quốc tế.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt lên 5 công ty trên của Trung Quốc, cáo buộc các công ty này mua phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran, qua đó cung cấp nguồn thu quan trọng cho chính quyền Tehran.

Ngày 1-5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này áp đặt lệnh trừng phạt đối với Công ty Cảng dầu Hải nghiệp Thanh Đảo của Trung Quốc, cáo buộc công ty này đã nhập khẩu "hàng chục triệu thùng" dầu thô của Iran, giúp Tehran thu về hàng tỉ USD.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất của Bộ Thương mại Trung Quốc không đề cập công ty này.