Mỹ, Đức, NATO, UAE đồng loạt lên tiếng về Hormuz; Tehran nhắn Berlin về chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran 22/05/2026 20:41

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói đàm phán với Iran đã có một chút tiến triển; Quân đội Mỹ duy trì trạng thái “sẵn sàng cao nhất” ở Trung Đông; Tehran nhắn Berlin về chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Rubio nói đàm phán với Iran đã có “một chút tiến triển”

Ngày 22-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã đạt được “một số tiến triển nhỏ”, song nhấn mạnh ông không muốn “thổi phồng” tình hình, theo kênh Al Jazeera.

Tại cuộc họp báo ở TP Helsingborg (Thụy Điển), nơi ông tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Rubio nói: “Đã có một chút dịch chuyển và đó là tín hiệu tích cực”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: X

Tuy nhiên, ông khẳng định lập trường cốt lõi của Washington không thay đổi: “Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Theo ông, Mỹ vẫn cần giải quyết vấn đề liên quan tới lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran.

Tiếp tục đề cập Iran, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng một vấn đề lớn khác trong đàm phán là lập trường của Tehran đối với eo biển Hormuz.

Ông Rubio cáo buộc Iran đang “cố tạo ra một hệ thống thu phí” tại eo biển này và tìm cách thuyết phục Oman tham gia. “Không nên có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới chấp nhận điều đó” - ông nói.

Quân đội Mỹ duy trì trạng thái “sẵn sàng cao nhất” ở Trung Đông

Ngày 22-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan phụ trách các chiến dịch quân sự của Washington tại Trung Đông - cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang duy trì trạng thái “sẵn sàng cao nhất” trong quá trình thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM đăng tải các hình ảnh cho thấy tiêm kích hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Ả Rập.

Tổng thư ký NATO cảnh báo nguy cơ từ eo biển Hormuz đối với kinh tế toàn cầu

Ngày 22-5, tại Helsingborg, ông Rutte cho biết liên minh đang theo dõi sát diễn biến thay đổi nhanh chóng tại eo biển Hormuz, theo đài Voice of Emirates.

Ông cũng tái khẳng định lập trường nhất quán của NATO về việc bảo đảm tự do hàng hải và an toàn cho các tuyến vận chuyển năng lượng qua tuyến đường biển chiến lược này.

Theo ông Rutte, bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz là vấn đề được tất cả thành viên NATO quan tâm. Tuy nhiên, điều này có thể không nằm trực tiếp trong khuôn khổ các nhiệm vụ quân sự chính thức của liên minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào các tuyến hàng hải chiến lược và quyền tự do hàng hải quốc tế, bao gồm eo biển Hormuz, đều có thể gây ra “hậu quả sâu rộng” đối với an ninh quốc tế và sự ổn định của kinh tế toàn cầu.

UAE: Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm toàn cầu

Ngày 22-5, ông Anwar Gargash - cố vấn tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - cảnh báo bất kỳ động thái nào của Iran nhằm thay đổi hiện trạng tại eo biển Hormuz sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu, bao gồm cả với châu Âu, đồng thời tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Theo hãng tin Reuters, ông Gargash cho rằng các nước châu Âu không nên xem khả năng Iran kiểm soát eo biển Hormuz là vấn đề xa vời, mà cần nhìn nhận đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và thương mại của họ.

Eo biển Hormuz trưa 22-5. Ảnh: MARINE TRAFFIC

Ông Gargash cũng nhận định Mỹ đã trở thành “nhân tố trung tâm hơn” trong mọi tính toán chiến lược của các quốc gia vùng Vịnh sau cuộc chiến với Iran.

Tiếp tục đề cập eo biển Hormuz, cố vấn tổng thống UAE cho rằng khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận giúp tuyến hàng hải này được thông suốt hiện chỉ ở mức “50-50”.

“Iran đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong nhiều năm qua vì có xu hướng đánh giá quá cao những lá bài mình nắm giữ. Tôi hy vọng lần này họ sẽ không mắc sai lầm đó” - ông Gargash nói.

Đức chuẩn bị tham gia sứ mệnh bảo vệ eo biển Hormuz do Anh dẫn đầu

Ngày 22-5, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin đang chuẩn bị tham gia chiến dịch bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz dưới sự dẫn dắt của Anh, song nhấn mạnh đây không phải là một sứ mệnh của NATO.

Ngoại trưởng Đức cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai thêm 5.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan.

Đồng thời, ông cho biết Berlin mong muốn Mỹ tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu về triển khai tên lửa tầm xa tại Đức.

Iran nhắn Đức về chiến dịch quân sự Mỹ và Israel

Ngày 22-5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 cùng cuộc chiến sau đó là “sự vi phạm trắng trợn” Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Trong bài đăng trên mạng xã hội X gửi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, ông Baghaei cho rằng Hiến chương LHQ không công nhận cái gọi là “chiến tranh cần thiết”, khái niệm mà Mỹ viện dẫn để biện minh cho hành vi “dùng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền”.

Ông Baghaei cho rằng mọi quốc gia coi trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ cần “lên án dứt khoát hành động gây hấn này và yêu cầu truy cứu trách nhiệm”.