Chiến sự Nga - Ukraine 21-5: Moscow và Kiev thông tin tình hình tiền tuyến từ đầu năm; Ông Zelensky nói Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine từ Belarus 21/05/2026 07:14

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Moscow tuyên bố kiểm soát khoảng 80 khu dân cư kể từ đầu năm; Ukraine nói tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga hai lần trong tuần.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận của tiền tuyến.

Ông Zelensky: Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine từ Belarus

Ngày 20-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào miền bắc Ukraine, bao gồm tỉnh Chernihiv và thủ đô Kiev, đồng thời có khả năng lôi kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc chiến, theo tờ Kyiv Independent.

“Cùng với ban lãnh đạo quân đội, các cơ quan tình báo, Cơ quan An ninh Ukraine và Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về những diễn biến mới nhất theo hướng Belarus – vùng Bryansk” - ông Zelensky phát biểu trong thông điệp buổi tối.

“Chính từ khu vực đó, Nga đang xem xét các kịch bản cho những cuộc tấn công bổ sung nhằm vào Ukraine, nhắm tới các vùng phía bắc của chúng tôi, theo hướng Chernihiv – Kiev” - ông nói thêm.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã ban hành các mệnh lệnh quân sự nhằm tăng cường phòng thủ tại khu vực này và đang triển khai các biện pháp phòng ngừa rộng hơn.

“Dĩ nhiên, chúng tôi đã bắt đầu củng cố phòng tuyến tại khu vực này. Các chỉ thị liên quan đã được ban hành cho bộ chỉ huy quân sự. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thực hiện các bước phòng ngừa liên quan Belarus và những khu vực nhất định của Nga, nơi xuất phát các mối đe dọa” - theo vị tổng thống.

Theo ông Zelensky, Kiev cũng đang tìm cách gia tăng sức ép ngoại giao đối với Belarus và phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế.

“Tôi kỳ vọng Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ hoạt động tích cực nhất có thể trong các nỗ lực ngoại giao liên quan tới Belarus: chúng ta cần gia tăng sức ép và tăng cường phối hợp với các đối tác” - ông nói.

“Thành thật mà nói, việc Ukraine liên tục phải đối mặt kiểu đe dọa này đã trở nên rất khó chịu - vào một thời điểm nào đó, Nga có thể kéo Belarus vào việc mở rộng chiến tranh. Họ phải hiểu rằng điều đó sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng đối với họ” - ông Zelensky bổ sung.

Moscow và Minsk chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga và Belarus đang tiến hành tập trận hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận nhằm “nâng cao mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ trang trong việc sử dụng các phương tiện tấn công hiện đại, bao gồm cả đạn dược đặc biệt”.

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

. Ngày 20-5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng Ukraine đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga - đánh dấu lần thứ hai cơ sở này bị tập kích chỉ trong vòng một tuần.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một tổ hợp chưng cất dầu AVT-6 đã bị đánh trúng, dẫn tới hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodorgsintez gần thị trấn Kstovo thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga.

Người dân tại TP Kstovo cho biết họ nhìn thấy UAV bay về phía nhà máy lọc dầu vào sáng sớm, sau đó nghe thấy nhiều tiếng nổ trong khu vực.

Kênh Telegram độc lập của Nga ASTRA đưa tin khói bốc lên dày đặc từ nhà máy lọc dầu sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào khu vực này.

Đây là lần thứ hai trong một tuần nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez bị tập kích. Trước đó, một vụ cháy cũng đã được ghi nhận sau cuộc tấn công của Ukraine hôm 18-5.

Sau cuộc tấn công đầu tiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhà máy này “là một trong những doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga”, với công suất chế biến khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm.

Theo quân đội Ukraine, cơ sở này sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không “được sử dụng để phục vụ nhu cầu của lực lượng chiếm đóng Nga”.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Nga tại các khu vực khác.

Các sở chỉ huy và trạm quan sát của Nga tại Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia đã bị tấn công. Một kho đạn của Nga tại khu vực Marinivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia cùng một đơn vị sửa chữa quân sự Nga ở Siverskodonetsk, tỉnh Luhansk, cũng bị đánh trúng.

. Cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng kể từ đầu năm 2026, tổng thiệt hại của Nga tại Ukraine đã vượt 141.500 quân nhân, trong đó hơn 83.000 người thiệt mạng.

Những con số này được công bố trong báo cáo của ông Syrskyi về việc tham dự cuộc họp Hội đồng Ukraine – Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại trụ sở NATO ở Bỉ.

Ông Syrskyi cho biết đã cập nhật cho các bên tham dự về tình hình tác chiến hiện tại trên tiền tuyến, nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine và các ưu tiên then chốt nhằm tăng cường năng lực cho Ukraine.

“Tôi nhấn mạnh rằng chiến thuật phòng thủ chủ động cho phép chúng tôi bào mòn đối phương, giành lại lãnh thổ và gây tổn thất tối đa cho kẻ địch. Mỗi ngày, quân đội Nga mất ít nhất 1.000 binh sĩ chết và bị thương” - ông Syrskyi nói.

Ông cho biết thêm các đơn vị tác chiến bằng hệ thống không người lái của Ukraine đóng vai trò then chốt trong nỗ lực này và phần lớn nhờ hoạt động của họ mà Nga đang mất quân số nhiều hơn khả năng huy động bổ sung.

Theo ông Syrskyi, Ukraine đã gia tăng đáng kể số đòn tấn công sâu sau phòng tuyến Nga nhờ nhanh chóng triển khai UAV tấn công tầm trung. Quân đội Ukraine cũng đạt tiến triển trong việc làm suy yếu hệ thống phòng không Nga ở cự ly gần, qua đó tăng hiệu quả các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm hậu cần, nhà máy lọc dầu và các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Moscow: Nga kiểm soát khoảng 80 khu dân cư kể từ đầu năm

Ngày 20-5, trả lời phỏng vấn của Tập đoàn Truyền thông Thượng Hải (SMG), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng từ đầu năm 2026, Nga đã kiểm soát khoảng 80 khu dân cư trong khuôn khổ “chiến dịch quân sự đặc biệt”, theo hãng thông tấn TASS.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Khoảng 80 khu dân cư đã được giải phóng trong năm 2026, riêng trong tháng 3 và tháng 4 là 35 khu. Quá trình này vẫn đang tiếp diễn” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga đang liên tục thực hiện các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không sử dụng những phương tiện mà chúng tôi có thể sử dụng, bởi chúng tôi không muốn gây thiệt hại không cần thiết cho những vùng lãnh thổ mà về cơ bản là nơi người dân của chúng tôi sinh sống - những người mà phe phát xít đang tìm cách nghiền nát” - Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Ukraine đã mất khoảng 990 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trong 24 giờ qua.

Theo bộ này, trong ngày 20-5, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 780 máy bay không người lái (UAV) và 4 quả bom thông minh của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng phá hủy một khẩu pháo phòng không tự hành Gepard do Đức sản xuất trong ngày qua.