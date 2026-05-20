Tổng thống Putin gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, bàn nhiệm vụ ưu tiên Trung-Nga 20/05/2026 21:12

(PLO)- Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, tối 20-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh, bàn về hợp tác Trung - Nga giữa thế giới biến động.

Chiều 20-5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, thảo luận những mục tiêu mới nhằm phát triển quan hệ đối tác giữa hai nước, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Tại cuộc gặp, ông Lý nhận định rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng biến động, quan hệ Trung - Nga vẫn duy trì được sự ổn định và có thể dự đoán.

Vị thủ tướng cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nga thực hiện các định hướng chiến lược do lãnh đạo hai nước đề ra, đồng thời đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Cũng theo ông Lý, Bắc Kinh sẵn sàng cùng phía Nga mở rộng thương mại, triển khai phiên bản nâng cấp của thỏa thuận đầu tư song phương và làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, kết nối hạ tầng, cũng như phát triển xanh và phát thải carbon thấp.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20-5. Ảnh: TASS

Trung Quốc cũng sẵn sàng phối hợp với Nga tăng cường kết nối giữa sáng kiến Vành đai và Con đường với Liên minh Kinh tế Á - Âu, đồng thời bảo đảm tuyến tàu hàng Trung Quốc - châu Âu phát triển an toàn, ổn định và chất lượng cao, ông Lý nhấn mạnh.

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi hai bên tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực như thanh niên, văn hóa, du lịch và thể thao. Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp với Nga trên các diễn đàn đa phương.

Đáp lại, ông Putin nhấn mạnh rằng hợp tác thương mại giữa Moscow và Bắc Kinh sẽ tiếp tục được duy trì, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ ấn tượng về chuyến thăm Trung Quốc. “Các đồng nghiệp của tôi và tôi luôn cảm thấy vui mừng khi tới thăm Trung Quốc hiếu khách” - ông Putin nói, thêm rằng cuộc hội đàm giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “diễn ra rất hiệu quả và hữu ích”.

Ông Putin lưu ý rằng chuyến thăm Trung Quốc lần này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi “năm nay đánh dấu 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác”. “Dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi được ghi trong hiệp ước nền tảng này, quan hệ giữa hai nước đang phát triển năng động vì lợi ích của nhân dân hai nước” - ông nhấn mạnh.

“Cùng với Chủ tịch Trung Quốc, chúng tôi đã đề ra những mục tiêu tham vọng mới nhằm nâng tầm chất lượng hợp tác Nga - Trung” - theo tổng thống Nga.

Ông Putin chỉ ra rằng kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng hơn 10% trong năm nay.

“Như tôi đã đề cập trước đó hôm nay, bất chấp một số điều chỉnh đối với số liệu thương mại song phương năm 2025, kim ngạch thương mại vẫn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm nay - hơn 10%” - người đứng đầu Điện Kremlin nói.

Cũng theo Tổng thống Putin, bảo vệ hợp tác Nga - Trung trước các tác động bên ngoài và triển khai các dự án chung trong nhiều lĩnh vực là nhiệm vụ ưu tiên của Moscow và Bắc Kinh.

“Một trong những ưu tiên là bảo đảm bảo vệ đáng tin cậy cho hợp tác giữa hai nước trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài” - ông bổ sung.