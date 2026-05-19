VIDEO: Ông Putin đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc 19/05/2026 23:05

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh tối 19-5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tối 19-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Putin được đón tiếp trọng thị tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Quốc kỳ Nga và Trung Quốc được kéo lên, đội danh dự xếp hàng chào đón cùng sự hiện diện của nhiều học sinh, sinh viên Trung Quốc.

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh Bắc Kinh tối 19-5, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Nguồn: RT

Đón ông Putin tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov cùng các quan chức ngoại giao hai nước.

Khi bước trên thảm đỏ từ cầu thang máy bay, ông Putin được các học sinh, sinh viên hô vang “Chào mừng!” bằng tiếng Trung, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được các học sinh, sinh viên Trung Quốc hô vang “Chào mừng!” bằng tiếng Trung tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh tối 19-5. Nguồn: RT

Ông Putin sẽ có mặt tại thủ đô Trung Quốc từ ngày 19 đến 20-5 với lịch trình dày đặc. Theo trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, điểm nhấn của chuyến thăm sẽ là cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập bên tiệc trà, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề quốc tế cấp bách.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trên nhiều lĩnh vực cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trước đó, hai bên sẽ tiến hành hội đàm cấp phái đoàn Nga - Trung, cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, lễ khai mạc Năm giao lưu giáo dục và văn hóa, tham quan triển lãm chung giữa TASS và Tân Hoa Xã về lịch sử quan hệ song phương, cùng cuộc gặp kỹ sư trẻ Trung Quốc Bành Bái.

Năm nay cũng đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Nga-Trung và 25 năm ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác hữu nghị Nga-Trung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết 2 bên sẽ tận dụng dịp này để tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ song phương, qua đó “mang lại thêm sự ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới”.