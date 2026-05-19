Nga cảnh báo gia tăng nguy cơ đối đầu trực diện với NATO 19/05/2026 20:59

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh "diễn ngôn leo thang" từ các nước NATO ở châu Âu về "mối đe dọa sắp xảy ra của một cuộc chiến tranh cường độ cao" với Nga.

Ngày 19-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với hãng thông tấn TASS rằng nguy cơ chiến lược về một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đang ngày càng gia tăng.

Ông Ryabkov đề cập "lời lẽ leo thang" từ các quốc gia châu Âu về "mối đe dọa sắp xảy ra của một cuộc chiến tranh cường độ cao" với Nga.

"Do sự leo thang căng thẳng này, bao gồm những động thái khiêu khích trắng trợn trong lĩnh vực hạt nhân, rủi ro chiến lược đang gia tăng, cũng như nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu trực diện giữa NATO và đất nước chúng tôi, với những hậu quả thảm khốc tiềm tàng” - ông Ryabkov cảnh báo.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sergey Bulkin/TASS

Bình luận về ý định của Phần Lan muốn đặt vũ khí hạt nhân và kế hoạch của Pháp, Ba Lan tổ chức tập trận răn đe trên Biển Baltic, bao gồm mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân vào các mục tiêu của Nga, Thứ trưởng Ryabkov lưu ý rằng "Nga đã thẳng thừng bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ đối với những sự chuẩn bị như vậy của các nước châu Âu".

"Những bước đi như vậy đang đi kèm với những lời lẽ thù địch chống Nga và là một yếu tố của quá trình quân sự hóa nhanh chóng hơn của châu Âu, nhắm trực tiếp vào [Nga]” - nhà ngoại giao cấp cao Nga nhấn mạnh.

Ông Ryabkov nói rằng Nga không thể phớt lờ năng lực hạt nhân tổng hợp ngày càng tăng của NATO và sẽ tính đến điều đó trong kế hoạch quân sự của Moscow.

“Chúng tôi không thể phớt lờ sự tăng cường rõ rệt của thành phần hạt nhân trong tổng thể năng lực của NATO. Điều này thực chất đang diễn ra do nỗ lực của châu Âu trong việc phát triển năng lực hạt nhân của riêng mình bên cạnh ‘chiếc ô hạt nhân’ tương ứng của Mỹ” - ông Ryabkov cho hay.

Thứ trưởng ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng điều đó “không thể không được xem xét trong kế hoạch quân sự của Nga, đặc biệt là liên quan đến những nỗ lực của Pháp theo chiến lược mới về cái gọi là răn đe hạt nhân tiên tiến”.

Ông Ryabkov lưu ý rằng việc Pháp mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng hạt nhân quốc gia sang lãnh thổ các nước châu Âu đang trở thành mục tiêu giám sát chặt chẽ hơn của quân đội Nga.

NATO hay các nước đề cập trong phát ngôn của ông Ryabkov chưa đưa ra bình luận.