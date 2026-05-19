Iran cảnh báo ‘mở các mặt trận mới’ nếu Mỹ tấn công; Qatar nói đàm phán Mỹ-Iran cần 'thêm thời gian' 19/05/2026 20:56

(PLO)- Quân đội Iran cảnh báo sẽ “mở các mặt trận mới” nếu Mỹ tiếp tục tấn công; Bộ trưởng Tài chính G7 nhóm họp, bàn về tình hình Trung Đông; Giá dầu giảm khi ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran.

Tình hình Trung Đông xuất hiện nhiều diễn biến mới sau khi Mỹ tuyên bố hoãn kế hoạch nối lại tấn công Iran.

Iran cảnh báo sẽ “mở các mặt trận mới” nếu Mỹ tiếp tục tấn công

Ngày 19-5, quân đội Iran cảnh báo sẽ “mở các mặt trận mới” chống lại Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã tạm dừng một chiến dịch quân sự mới với hy vọng đạt được thỏa thuận.

“Nếu kẻ thù đủ ngớ ngẩn để lại rơi vào cái bẫy của phe Do Thái một lần nữa và phát động hành động gây hấn mới nhằm vào Iran thân yêu của chúng ta, chúng tôi sẽ mở các mặt trận mới chống lại họ, với các trang bị mới và phương thức mới” - hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia.

Người phát ngôn quân đội Iran - ông Mohammad Akraminia. Ảnh: WANA

Viết trên nền tảng Truth Social hôm 18-5, ông Trump cho biết lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đề nghị ông “tạm hoãn cuộc tấn công quân sự dự kiến nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, vốn được lên lịch vào ngày mai, do các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra”.

Tuy nhiên, ông Trump nói thêm rằng ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ “chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn nhằm vào Iran trong thời gian rất ngắn, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận phù hợp”.

Hôm 19-5, ông Akraminia cho biết Iran đã tận dụng lệnh ngừng bắn như một cơ hội “để tăng cường năng lực chiến đấu”, nhưng không nêu chi tiết.

Theo ISNA, người phát ngôn quân đội Iran cũng nhắc lại rằng Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz.

“Con đường duy nhất của kẻ thù là tôn trọng dân tộc Iran và tuân thủ các quyền hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo” - ông Akraminia nói.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tiết lộ chi tiết đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ, theo hãng thông tấn IRNA.

Trong những bình luận đầu tiên của Tehran về đề xuất này, ông Gharibabadi cho biết Iran đề nghị “việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon; dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ; trả lại tài sản và nguồn lực của Iran; bồi thường thiệt hại do cuộc chiến do Mỹ áp đặt gây ra để phục vụ tái thiết; chấm dứt toàn bộ các lệnh trừng phạt đơn phương và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an; cũng như rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực xung quanh Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Theo IRNA, ông Gharibabadi đã trình bày báo cáo về các cuộc đàm phán với Mỹ cùng những đề xuất của Tehran trong cuộc họp với các thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội.

Ông Gharibabadi nhấn mạnh “quyền làm giàu uranium và hưởng các quyền hạt nhân vì mục đích hòa bình” của Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 19-5 đã gọi “những hành động mâu thuẫn và quá mức” của Mỹ là trở ngại nghiêm trọng đối với hoạt động ngoại giao, theo ISNA.

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, ông Araghchi cho rằng việc Mỹ từng thất hứa trong quá khứ là nguyên nhân khiến Iran hết sức nghi ngờ bộ máy cầm quyền Mỹ.

Ông Araghchi nói thêm rằng việc Tehran tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hoàn toàn xuất phát từ “cách tiếp cận có trách nhiệm”.

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.

Bộ trưởng Tài chính G7 nhóm họp, bàn về tình hình Trung Đông

Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 tại Paris (Pháp) ngày 18-5. Ảnh: CHINA DAILY

Ngày 19-5, cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của các nước G7 tại Pháp bước vào ngày làm việc thứ hai, thảo luận về tác động kinh tế từ cuộc xung đột ở Trung Đông cũng như biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

Đại diện từ nhiều quốc gia khác, bao gồm một số nước Vùng Vịnh, Brazil và Kenya, cũng tham gia cuộc họp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh G7 tìm cách xây dựng các quan hệ đối tác mới giữa lúc căng thẳng gia tăng quanh nhiều vấn đề, từ chiến sự ở Iran cho tới xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi nhất trí rằng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cần phải tăng cường hơn nữa nỗ lực hỗ trợ các quốc gia dễ bị tác động nhất bởi xung đột Trung Đông và bảo đảm chúng ta có thể giúp đỡ họ” - Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure, người chủ trì cuộc họp, nói với các phóng viên.

Qatar: Đàm phán Mỹ-Iran cần “thêm thời gian”

Ngày 19-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari nói rằng Qatar ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Pakistan, và tin rằng quá trình này cần thêm thời gian.

Khi được hỏi về liên lạc với Tổng thống Trump, ông al-Ansari nói rằng “các kênh liên lạc sẽ tiếp tục”.

Đề cập tuyên bố của ông Trump rằng ông đã hoãn kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của Qatar, Saudi Arabia và UAE, người phát ngôn nói: “Đúng vậy, điều đó cho thấy một phản hồi tích cực”.

Khi được hỏi về quan hệ với Tehran, ông cho biết Qatar vẫn duy trì liên lạc và hai nước có “quan hệ tích cực”, đồng thời thừa nhận rằng “Iran đã lựa chọn tấn công Qatar, và điều này là mối đe dọa đối với quan hệ giữa hai nước”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nói thêm rằng không quốc gia nào có quyền, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, “cản trở” việc tiếp cận eo biển Hormuz.

Giá dầu giảm khi ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran

Giá dầu đã giảm trong phiên giao dịch ngày 19-5 sau khi Tổng thống Trump cho biết ông tạm dừng một kế hoạch tấn công quân sự đã dự kiến nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 1,5%, sau khi tin tức về quyết định này được công bố.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 7 giảm 1,73 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 110,37 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 6 giảm 63 cent, tương đương 0,60%, xuống 108,03 USD/thùng.