Iran tuyên bố sẽ kiện Mỹ và Israel vì tấn công 149 di sản văn hóa 19/05/2026 09:58

(PLO)- Tehran tuyên bố sẽ đưa Mỹ và Israel ra tòa quốc tế vì cáo buộc tấn công 149 di tích văn hóa và bảo tàng tại 20 tỉnh của Iran, trong đó có 5 di sản UNESCO.

Ngày 17-5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi cho biết Tehran sẽ đưa Mỹ và Israel ra tòa vì các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm văn hóa của Iran, đài RT đưa tin.

Ông Gharibabadi viết trên mạng xã hội X rằng ít nhất 149 di tích lịch sử và bảo tàng tại 20 tỉnh của Iran, bao gồm 5 địa điểm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận, đã bị hư hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ông Gharibabadi nhấn mạnh rằng Tehran “sẽ ghi nhận, lập hồ sơ và theo đuổi pháp lý quốc tế đối với các hành vi tấn công di sản văn hóa này, bởi không một thế lực nào được phép hy sinh lịch sử của dân tộc Iran vĩ đại cho các mục tiêu quân sự và chính trị hiện tại”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi. Ảnh: IRNA

Theo nhà ngoại giao này, các địa điểm văn hóa phải được bảo vệ trong xung đột theo Công ước La Hay năm 1954 và các quy tắc cơ bản của luật nhân đạo quốc tế.

“Di sản văn hóa của Iran không chỉ là tài sản quốc gia của người dân Iran, mà đó còn là một phần ký ức chung của nhân loại” - ông Gharibabadi nói.

Nền văn minh Ba Tư, trung tâm là lãnh thổ Iran ngày nay, là một trong những nền văn hóa lâu đời và có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bắt nguồn từ Đế chế Achaemenid được thành lập năm 550 trước Công nguyên.

Ông Gharibabadi khẳng định các cuộc tấn công vào di tích lịch sử do Washington và Tel Aviv thực hiện là “biểu hiện rõ ràng của hành vi vô pháp của chính quyền Mỹ và chính quyền Do Thái”.

Bộ Văn hóa Iran trước đó ước tính chi phí khôi phục các di sản bị hư hại trong xung đột lên tới khoảng 70.000 tỉ rial (gần 39 triệu USD).

Mỹ và Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đầu tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng “toàn bộ nền văn minh Iran sẽ biến mất” nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ, gây phản ứng dữ dội trên trường quốc tế.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres khi đó bày tỏ “rất lo ngại” trước phát biểu này, trong khi Giáo hoàng Leo XIV gọi đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Mới đây, hôm 17-5, ông Trump tiếp tục lặp lại cảnh báo, nói rằng “sẽ không còn gì tồn tại” của Iran nếu nước này không nhanh chóng nhượng bộ. Bộ Quốc phòng Iran đáp lại rằng họ “hoàn toàn sẵn sàng” đẩy lùi một cuộc tấn công mới có thể xảy ra từ Mỹ và Israel.