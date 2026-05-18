Chiến sự Nga-Ukraine 18-5: Ông Zelensky nói cục diện chiến trường đang thay đổi; Nga nêu điều kiện 'để đàm phán thành công' 18/05/2026 08:48

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ông Zelensky nói cục diện chiến trường đang thay đổi; Nga nói chưa nhận được tín hiệu từ Kiev về vòng đàm phán mới, nêu điều kiện để đàm phán thành công.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ông Zelensky nói cục diện chiến trường đang thay đổi

Ngày 17-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ca ngợi các cuộc tấn công tầm xa của quân đội Ukraine nhằm vào Moscow trong đêm 16, rạng sáng 17-5 là “đòn đánh đáng kể”, đồng thời cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cục diện chiến sự đang dần chuyển theo hướng có lợi cho Kiev, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 17-5 xác nhận đã phối hợp với quân đội nước này tiến hành chiến dịch nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng nhiên liệu tại tỉnh Moscow, trong đó có Nhà máy lọc dầu Moscow, cùng các hệ thống phòng không và hạ tầng tại căn cứ không quân Belbek ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Giới chức Nga và các báo cáo địa phương cho biết một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại trong vụ tấn công và ít nhất 3 người thiệt mạng. Sau đó, ông Zelensky mô tả chiến dịch này là “phản ứng hoàn toàn công bằng” trước các đợt tập kích liên tiếp của Nga nhằm vào các thành phố Ukraine.

Trong bài phát biểu tối 17-5, ông Zelensky cho biết nhiều đối tác phương Tây hiện nhận thấy “mọi thứ đã thay đổi”, cả về cách nhìn đối với cuộc chiến lẫn khả năng Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các cuộc tấn công vào Moscow cho thấy năng lực tác chiến tầm xa đáng kể của Kiev, bất chấp những nỗ lực lớn của Điện Kremlin nhằm bảo vệ thủ đô Nga trước các cuộc tập kích.

“Nhưng các bước tiến tầm xa của Ukraine hiện đã vượt qua điều đó” - ông Zelensky nói.

Ông cũng bóng gió nhắc tới năng lực tấn công của Ukraine khi tuyên bố: “Như tôi đã nói hôm qua, người Nga nên nghĩ về các nhà máy lọc dầu, cơ sở dầu khí và các doanh nghiệp của họ”.

Trong khi đó, tình hình trên tiền tuyến cũng được cho là đang có chuyển biến trong những tháng gần đây, giữa lúc Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi ca ngợi chiến dịch “phản công” của Kiev.

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 1.000 UAV Ukraine, gây thiệt hại lớn về nhân sự cho Kiev

Ngày 17-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng thiệt hại hằng ngày của quân đội Ukraine tại khu vực “chiến dịch quân sự đặc biệt” lên tới khoảng 1.115 binh sĩ, theo hãng thông tấn TASS.

Theo phía Nga, tại khu vực tác chiến của Nhóm tác chiến phía Bắc, Ukraine mất tới 155 binh sĩ, trong khi tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây con số này vượt 180 người.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Ukraine mất hơn 160 binh sĩ tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Nam phụ trách và hơn 280 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

“Không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc các nhóm tác chiến của quân đội Nga đã tấn công các cơ sở lắp ráp UAV, cũng như các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 164 khu vực” - thông cáo của Bộ này nêu rõ.

Nga cũng tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ tên lửa tầm xa Flamingo, tên lửa dẫn đường Neptune-MD cùng 1.054 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Bộ này cho biết thêm rằng Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 6 xuồng không người lái của Ukraine.

Theo phía Nga, từ 14 giờ đến 21 giờ ngày 17-5 (theo giờ Moscow), các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 36 UAV cánh cố định của Ukraine trên bán đảo Crimea, các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk, Novgorod, Rostov, Smolensk, Moscow và Krasnodar, cùng khu vực biển Azov.

Nga nói chưa nhận được tín hiệu từ Kiev về vòng đàm phán mới

Ngày 17-5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Moscow đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Kiev về việc sẵn sàng tiến hành thêm một vòng đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

“Chúng tôi chưa nhận được tín hiệu nào từ Kiev cho thấy họ sẵn sàng đạt tiến triển thực chất trong việc giải quyết xung đột” - ông Galuzin nói với báo Izvestia.

Bình luận về các điều kiện “để đàm phán thành công”, nhà ngoại giao Nga cho rằng ông Zelensky cần ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine ngừng bắn và rút quân khỏi khu vực Donbass (miền đông Ukraine) cũng như “các vùng lãnh thổ của Nga”.

“Khi đó mới có thể đàm phán về các thông số cụ thể cho một nền hòa bình thực sự toàn diện, công bằng và lâu dài” - ông Galuzin nhấn mạnh.

Ông cũng thừa nhận đây sẽ là “một tiến trình đàm phán khó khăn”, nhưng khẳng định Nga sẵn sàng cho quá trình này.

Theo ông Galuzin, hiện các bên đang tích cực làm việc để giải quyết các vấn đề nhân đạo, bao gồm trao đổi tù binh, hồi hương dân thường và đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến sự.