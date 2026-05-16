Xe buýt băng qua đường ray bị tàu hỏa tông trúng, 8 người thiệt mạng 16/05/2026 18:26

(PLO)- Một đoàn tàu tông phải xe buýt chở khách tại Bangkok (Thái Lan), làm 8 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

Chiều 16-5, một đoàn tàu tông vào một xe buýt chở khách gần ga Makkasan của tuyến đường sắt Airport Rail Link, tại Bangkok (Thái Lan). Vụ việc làm 8 người thiệt mạng và 25 người bị thương, theo tờ Bangkok Post.

Thời điểm đầu tiên các điều tra viên cảnh sát tại ga Makkasan nhận được thông báo về vụ tai nạn qua đường dây nóng là vào 3 giờ 42. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã được điều động đến hiện trường ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BANGKOK POST

Tại hiện trường, vụ va chạm đã gây ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe buýt chỉ trong vài phút. Các nhân chứng tại hiện trường cũng nghe thấy tiếng nổ liên tục trong lúc lực lượng cứu hỏa chữa cháy.

Sau đó, lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy thi thể của 8 hành khách bên trong xe buýt.

Các nhân chứng cho biết vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt chạy qua đường ray xe lửa, ngay lúc đoàn tàu đi qua. Đoàn tàu đã không thể phanh kịp, dẫn đến vụ tai nạn.

Khi chiếc xe buýt bị kéo lê, va chạm các ô tô và xe máy gần đó, dẫn đến hỏa hoạn thiêu rụi hầu hết phương tiện này. Các nhân chứng cũng cho biết trước khi xảy ra vụ tai nạn, họ nhận thấy rào chắn đường sắt dường như bị kẹt, dẫn đến không thể hoạt động bình thường.

Một số người tham gia giao thông gần hiện trường cũng bị thương trong vụ việc. Nhân viên cứu hộ đã sơ cứu và chuyển những người bị thương đến các bệnh viện gần đó để điều trị khẩn cấp.

Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Đường sắt Thái Lan và Cơ quan Quản lý Vận tải Công cộng Bangkok đang theo dõi sát tình hình và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.