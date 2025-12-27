Tai nạn liên hoàn 57 xe trên cao tốc Nhật, 2 người chết, 26 người bị thương 27/12/2025 19:14

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn 57 xe trên cao tốc ở Nhật khiến 2 người chết, 26 người bị thương, công tác khắc phục khả năng còn kéo dài.

Tối 26-12 xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Gunma, miền bắc Tokyo (Nhật), khiến 2 người thiệt mạng và 26 người bị thương, theo các hãng tin NHK, Kyodo News và Japan Times.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 tối 26-12 (giờ địa phương), 2 xe tải va chạm nhau trên tuyến cao tốc Kan-etsu đoạn qua thị trấn Minakami, kéo theo hàng loạt xe phía sau đâm liên hoàn. Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường thẳng, có khúc cong nhẹ.

Cảnh sát cho biết có tổng cộng 57 phương tiện liên quan, trong đó hơn 10 xe bốc cháy. Đám cháy chỉ được dập tắt hoàn toàn khoảng 7 tiếng rưỡi sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn hơn 50 xe trên cao tốc Nhật xảy ra tối 26-12. Ảnh: KYODO NEWS

Lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong xe, trong đó có một phụ nữ 77 tuổi. Trong số 26 người bị thương, có 5 trường hợp nguy kịch.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này đang có cảnh báo tuyết rơi dày. Cảnh sát nhận định mặt đường trơn trượt do tuyết có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Tính đến 11 giờ 30 trưa 27-12, cao tốc Kan-etsu vẫn bị phong tỏa hai chiều giữa nút giao Yuzawa (tỉnh Niigata) và Tsukiyono (tỉnh Gunma).

Xe cứu hộ đã bắt đầu kéo các phương tiện hư hỏng khỏi hiện trường, song công tác khắc phục dự kiến còn kéo dài. Hiện chưa rõ thời điểm tuyến cao tốc này được mở lại.