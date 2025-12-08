VIDEO: Thót tim cảnh xe container 'trôi' ngược chiều giữa giao lộ do tài xế đột tử 08/12/2025 15:22

(PLO)- Cảnh sát giao thông tại Moscow (Nga) đã hành động quyết đoán để ngăn tai nạn liên quan một xe container di chuyển mất kiểm soát giữa giao lộ do tài xế đột tử.

Ngày 7-12, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Volk chia sẻ đoạn video cho thấy một cảnh sát giao thông đã hành động kịp thời sau khi phát hiện một chiếc xe container mất kiểm soát giữa một giao lộ lớn ở thủ đô Moscow do tài xế đột tử, theo tờ Rossiskaya Gazeta.

Theo thông tin bà Volk viết trên mạng xã hội Telegram, cảnh sát giao thông - Thượng uý Pavel Smetanin đang tuần tra tại một ngã tư gần trung tâm Moscow thì phát hiện một xe container di chuyển chậm về phía làn đường ngược chiều, có dấu hiệu không có người cầm lái.

Video xe container di chuyển mất kiểm soát giữa giao lộ ở Moscow (Nga) sau khi tài xế đột tử. Nguồn: TELEGRAM/Irina Volk

Kể lại sự việc với bộ phận truyền thông của Bộ Nội vụ Nga, Thượng uý Smetanin cho biết khi đang làm nhiệm vụ tại một giao lộ, ông phát hiện một xe tải đi vào làn ngược chiều, vi phạm luật giao thông nên đã dùng còi để cảnh báo nhưng không nhận được bất kỳ dấu hiệu phản hồi nào từ tài xế.

Lúc đó, nhiều xe chạy ngược chiều phải chủ động chuyển làn để tránh va chạm với xe container này.

Thượng uý Smetanin nhanh chóng lùi xe để tránh va chạm, dừng xe và chạy tới phía ghế lái xe container và phát hiện tài xế trong tình trạng bất tỉnh. Viên cảnh sát giao thông không do dự trèo vào cabin và điều khiển xe container dừng lại.

Thượng uý Pavel Smetanin. Ảnh chụp màn hình: TELEGRAM/Irina Volk

Bà Volk cho biết “xe cứu thương đã được gọi ngay tới hiện trường nhưng tài xế đã tử vong do bị ốm trong lúc lái xe”.

“Hành động nhanh chóng và quyết đoán của cảnh sát giao thông đã ngăn chặn được một vụ tai nạn có thể gây thương tích cho những người lái xe và người đi bộ khác” - bà Volk biểu dương.

Bà Volk và truyền thông Nga không nêu rõ vụ việc xảy ra khi nào.