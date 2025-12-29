Cục Xăng dầu thông tin mới nhất về sự cố tràn dầu tại xã Vạn Tường 29/12/2025 15:00

Video: Khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu tại Dung Quất

Sau 5 ngày xảy ra sự cố tràn dầu tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương ứng phó, khắc phục nhằm hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường và đời sống người dân.