Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi 27/12/2025 13:54

(PLO)- Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật huy động hơn 200 người cùng nhiều phương tiện đến hiện trường khắc phục sự cố tràn dầu tại Quảng Ngãi.

Sáng 27-12, Cục Xăng dầu tổ chức thông tin về sự cố tràn dầu xảy ra tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu chủ trì buổi thông tin.

Quang cảnh buổi họp cung cấp thông tin.

Theo báo cáo, sáng 24-12, Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) thuê Công ty TNHH Tự động hóa và Hệ thống điều khiển tích hợp thực hiện kiểm định đồng hồ lưu lượng lần đầu sử dụng trong quá trình nhập nhiên liệu diesel từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sang một kho tại xã Vạn Tường.

Đại tá Dương Ngọc Tuyến tại buổi họp báo.

Trong quá trình kiểm định, do hiệp đồng thao tác của nhà thầu chưa chặt chẽ, một lượng dầu theo đường ống thu gom chảy ra khu xử lý nước thải. Thời điểm này xảy ra mưa lớn khiến bể chứa bị tràn, dầu theo hệ thống cống thoát nước mặt chảy ra mương dẫn nước, đổ vào sông Đầm và Bàu Cá Cái, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cục Xăng dầu đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý sự cố tràn dầu, phối hợp với Công ty HVG Dung Quất, đơn vị chuyên nghiệp ứng phó sự cố tràn dầu để đánh giá tình hình, xây dựng phương án xử lý tối ưu, nhanh và hiệu quả.

Các đơn vị rải giấy thấm dầu chuyên dụng để thu hồi dầu tràn.

Các lực lượng đã huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng để khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng, thu gom dầu tràn theo đúng quy trình kỹ thuật, triển khai các biện pháp xử lý môi trường nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái. Đến nay, phạm vi dầu tràn đã được kiểm soát, không để lan rộng.

Trong thời gian tới, Cục Xăng dầu và PTSC Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp làm sạch môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Các đơn vị liên quan cam kết phối hợp xác định nguyên nhân, đánh giá thiệt hại, xây dựng phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Khẩn trương thu hồi dầu tràn, khắc phục sự cố.

Cục Xăng dầu cho biết, đến sáng 27-12, lượng váng dầu trên mặt nước không còn nhiều và phấn đấu hoàn thành việc khắc phục sự cố trước 31-12.

Đại tá Dương Ngọc Tuyến cho biết: “Chúng tôi là chủ đầu tư, tuy nhiên cũng chưa nhận bàn giao. Quá trình vận hành để xảy ra lỗi hoàn toàn là do công nhân, nhân viên kỹ thuật”.

Theo Đại tá Tuyến, hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng Bộ Quốc phòng, PTSC Quảng Ngãi và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để khắc phục hậu quả; đồng thời liên hệ Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học) trinh sát, quan trắc và xử lý môi trường bằng các chế phẩm sinh học. Sau khi xử lý xong sẽ tiến hành kiểm tra mẫu đất, nước để đánh giá kết quả.

“Hiện đơn vị đã huy động các phương tiện hiện đại nhất với khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp khắc phục tại hiện trường. Đơn vị cam kết trong ngày 31-12 sẽ hoàn thành việc khắc phục”, Đại tá Dương Ngọc Tuyến nói thêm.