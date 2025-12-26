Tràn dầu từ kho xăng dầu tại Dung Quất 26/12/2025 12:28

(PLO)- Sự cố tràn dầu khiến hơn 18 ha đất sản xuất, ao tôm của người dân ở Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Ngày 26-12, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sự cố tràn dầu đã ảnh hưởng đến khoảng 18 ha đất sản xuất cùng các hồ nuôi tôm của người dân thôn Thuận Phước và đang có nguy cơ lan rộng ra các khu vực khác. Hiện chính quyền địa phương đã xác định nguyên nhân, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án khắc phục.

Cá chết hàng loạt nghi do liên quan sự cố tràn dầu.

Trước đó, sáng 24-12, UBND xã Vạn Tường tiếp nhận phản ánh của trưởng thôn, người dân thôn Thuận Phước về sự cố môi trường do dầu DO từ phân kho 85- kho 182 thuộc Cục Xăng dầu tại Dung Quất ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường chảy tràn ra khu vực đất canh tác lúa và theo dòng chảy ra sông Đầm – bầu Cá Cái.

Dầu đóng thành từng lớp tại khu vực xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình nhập dầu tại phân kho 85- kho 182 Cục Xăng dầu thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng đã thao tác không đúng kỹ thuật, khiến dầu tràn ra phía mương nước của đơn vị, lan ra môi trường bên ngoài.

UBND xã Vạn Tường đã kiểm tra hiện trường, đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý kho khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục sự cố; hạn chế tối đa việc dầu phát tán, lan rộng, như sử dụng phao gom dầu, giấy thấm chuyên dụng.

Dầu loang lỗ tại một ruộng lúa của người dân.

Qua khảo sát thực tế, UBND xã Vạn Tường ghi nhận sơ bộ diện tích bị ảnh hưởng gồm hơn 15 ha đất trồng lúa, trên 3 ha diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân.

Theo chính quyền địa phương, sự cố rò rỉ dầu đang trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân thôn Thuận Phước, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, mùi dầu DO nồng nặc cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực.

Theo ông Ung Đình Hiền, UBND xã Vạn Tường đã đề nghị phân kho 85 thường xuyên phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin cho địa phương, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cùng các cơ quan liên quan về tiến độ, phương án khắc phục sự cố cho đến khi hoàn thành. Thời gian khắc phục được yêu cầu thực hiện trong vòng năm ngày kể từ 24-12; đồng thời đơn vị gây ra sự cố phải chịu trách nhiệm chi trả các thiệt hại cho người dân.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ khối lượng dầu diesel đã tràn ra môi trường (tính theo mét khối) cũng như mức độ ảnh hưởng đối với đất sản xuất và hệ sinh thái khu vực.