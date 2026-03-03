Cử tri xã Tân Vĩnh Lộc gửi gắm vấn đề giá thuốc, dự án treo đến ứng cử viên ĐBQH 03/03/2026 18:23

(PLO)- Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI đã có buổi tiếp xúc, trình bày chương trình hành động với cử tri xã Tân Vĩnh Lộc.

Chiều 3-3, tại Hội trường UBND xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (đơn vị bầu cử số 13) và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 39), nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiếp xúc trực tiếp với cử tri xã Tân Vĩnh Lộc.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: Thanh Quang

Đơn vị bầu cử số 13 có năm người ứng cử ĐBQH khóa XVI gồm: Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên) và ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM lắng nghe các gửi gắm của cử tri. Ảnh: Thanh Quang

Cam kết bảo vệ quyền lợi nhân dân và cải cách thể chế

Trình bày chương trình hành động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục được đề cử làm người đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Ông cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ tập trung tham gia quá trình lập pháp, giữ mối liên hệ chặt chẽ để lắng nghe nguyện vọng người dân.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thanh Quang

Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định sẽ đôn đốc, giám sát việc giải quyết các quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Ông sẽ tham mưu nâng cao hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước, nhất là vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thanh Quang

Cùng chia sẻ tâm huyết, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết với kinh nghiệm là đại biểu ba kỳ trong 15 năm qua, bà sẽ tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực y tế và giáo dục.

Bà Lan đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và khẳng định sẽ dành toàn bộ thời gian, tâm sức để phục vụ công việc chung nếu tiếp tục đắc cử.

Ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cam kết nhiều nội dung với các cử tri nếu trúng cử. Ảnh: Thanh Quang

Trong khi đó, ông Nguyễn Vinh Huy cam kết dùng kiến thức chuyên môn về luật và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Ông Huy nhấn mạnh việc đồng hành triển khai các cơ chế đặc thù của TP, khuyến khích kinh tế số và kinh tế xanh để phát triển bền vững.

Cử tri gửi gắm đến các ứng cử viên nhiều nội dung và mong muốn sớm thành hiện thực khi các ứng cử viên trúng cử. Ảnh: Thanh Quang

Cử tri gửi gắm nhiều vấn đề sát sườn về dân sinh

Tại hội nghị, đã có 17 ý kiến gửi gắm, kỳ vọng của người dân tại hội trường và các điểm cầu trực tuyến gửi đến các ứng cử viên.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Quang

Cử tri Dương Văn Hồ (xã Tân Vĩnh Lộc) mong muốn bà Phạm Khánh Phong Lan nếu trúng cử sẽ quan tâm đến chính sách bình ổn giá thuốc, ngăn chặn thuốc giả và tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu vật tư y tế.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi sau buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Quang

Liên quan đến hạ tầng và kinh tế, cử tri Nguyễn Thị Uyên Châu gửi gắm đến ứng cử viên Đỗ Thanh Bình về thực tế ngập nước, kẹt xe tại cửa ngõ xã Tân Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Lộc.

Cử tri cũng mong mỏi về tiến độ các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Metro và quyết liệt xóa các "dự án treo" trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các vấn đề về kiểm soát thực phẩm bẩn tại chợ truyền thống, đào tạo nghề công nghệ cao và minh bạch trong giải quyết thủ tục đất đai cũng được cử tri quan tâm gửi gắm đến các ứng cử viên.

Các ứng cử viên trao đổi sau buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Quang

Cử tri Thiều Ngọc Hà chia sẻ bà rất tâm đắc với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng: "Mong các đại biểu ứng cử khi đắc cử thì thực hiện tốt chương trình hành động để người dân có cuộc sống tốt hơn".