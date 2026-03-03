Hai anh em ruột ở TP.HCM tình nguyện nhập ngũ năm 2026 03/03/2026 17:46

(PLO)- Hội trại Tòng quân phường Tân Uyên, TP.HCM để lại nhiều xúc động với hình ảnh hai anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ, viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương.

VIDEO: Hai anh em ruột ở TP.HCM sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 3-3, UBND phường Tân Uyên, TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2026 trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy khí thế của tuổi trẻ trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Lưu Hữu Duyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo Hội trại Tòng quân phường Tân Uyên cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Ngày 3-3, UBND phường Tân Uyên, TP.HCM long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngày hội của tuổi trẻ trước giờ nhập ngũ

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên nhấn mạnh Hội trại Tòng quân là hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ địa phương.

Ông Lập khẳng định phường Tân Uyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Truyền thống ấy hôm nay tiếp tục được trao gửi cho lớp thanh niên mới, những người con ưu tú đủ điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ.

Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo Hội trại tòng quân phường Tân Uyên. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND phường đề nghị các thanh niên trúng tuyển phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực học tập, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để tân binh yên tâm công tác.

Lãnh đạo phường Tân Uyên dự lễ khai mạc và chụp hình lưu niệm với ban tổ chức Hội trại tòng quân năm 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện thanh niên nhập ngũ, em Lê Hoàng Huy xúc động bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính. Anh khẳng định tuổi trẻ Tân Uyên sẽ tiếp nối truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Em Lê Hoàng Huy đại diện cho 72 thanh niên phường Tân Uyên sắp lên đường nhập ngũ. Ảnh: PHẠM HẢI

Hai anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện

Tại hội trại năm nay, hình ảnh hai anh em ruột Phạm Nguyễn Chí Tâm (19 tuổi) và Phạm Nguyễn Việt Tiến (18 tuổi, ngụ phường Tân Uyên) cùng tình nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ đã thu hút nhiều sự quan tâm.

Giữa sắc cờ đỏ rực tại hội trại, hai anh em đứng cạnh nhau trong màu áo đoàn viên, ánh mắt xen lẫn niềm tự hào và quyết tâm.

Lãnh đạo phường Tân Uyên thăm hỏi, động viên hai anh em tình nguyện nhập ngũ, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương. Ảnh: PHẠM HẢI

Chia sẻ tại buổi lễ, Chí Tâm cho biết cả hai anh em rất vinh dự khi trở thành hai trong tổng số 72 thanh niên của phường lên đường nhập ngũ năm nay. Theo Tâm, quyết định viết đơn tình nguyện được hai anh em bàn bạc kỹ lưỡng và nhận được sự ủng hộ của gia đình.

“Chúng em xem đây là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Dù biết phía trước sẽ có nhiều thử thách, lần đầu xa gia đình, nhưng hai anh em luôn động viên nhau cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật để không phụ lòng tin của gia đình và địa phương”- Tâm chia sẻ.

Lãnh đạo phường cùng Ban Chỉ huy Quân sự chia sẻ, khích lệ tinh thần hai anh em tình nguyện nhập ngũ, mong các em giữ vững ý chí, rèn luyện tốt trong môi trường quân đội. Ảnh: PHẠM HẢI

Việt Tiến cũng bộc bạch ban đầu cả hai có chút lo lắng khi phải xa ba mẹ. “Nhưng chúng em tin môi trường quân ngũ sẽ là trường học lớn, giúp mình rèn luyện bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm công dân. Chúng em mong sau thời gian phục vụ sẽ trưởng thành hơn”, Tiến nói.

Bà Mai Nhân, bà ngoại của Chí Tâm và Việt Tiến tự hào cho biết gia đình rất vinh dự khi hai cháu tự giác viết đơn tình nguyện. Đây là sự tiếp nối truyền thống của gia đình có truyền thống cách mạng.

Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường cùng Trung tá Đoàn Phương Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Uyên, thăm hỏi, động viên hai anh em tình nguyện nhập ngũ và gia đình trước ngày lên đường. Ảnh: PHẠM HẢI

Bà Nhân cho biết bản thân từng tham gia lực lượng trong kháng chiến nên thấu hiểu giá trị của sự cống hiến. “Thương và nhớ thì chắc chắn có vì lần đầu các cháu xa nhà lâu như vậy. Nhưng tôi tin môi trường quân đội sẽ rèn cho các cháu tính kỷ luật và bản lĩnh”, bà xúc động nói.

Câu chuyện của hai anh em Chí Tâm, Việt Tiến góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên phường Tân Uyên sẵn sàng lên đường vì nghĩa vụ thiêng liêng. Theo tìm hiểu, năm 2026, đây là hai anh em ruột duy nhất tại TP.HCM cùng viết đơn đăng ký tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lãnh đạo địa phương chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại hội trại, ông Nguyễn Tấn Lập cùng Trung tá Đoàn Phương Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Uyên trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình hai thanh niên. Lãnh đạo địa phương ghi nhận tinh thần tự nguyện của hai anh em và mong các em phát huy truyền thống gia đình.

Hội trại Tòng quân phường Tân Uyên năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu, sinh hoạt truyền thống, tiếp thêm niềm tin và động lực cho thanh niên trước ngày nhập ngũ.