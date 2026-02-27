Tây Ninh tiêu hủy 35 con heo nghi nhiễm dịch tả heo Châu Phi 27/02/2026 16:28

Chiều 27-2, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng (Tây Ninh), xác nhận địa phương đã ghi nhận một ổ dịch tả heo Châu Phi tại ấp Bầu Nâu 1 và khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Ổ dịch được phát hiện tại hộ bà LTTN (44 tuổi). Trước đó một ngày, bà T phát hiện đàn heo 35 con đang nuôi trong chuồng có biểu hiện sốt cao, bỏ ăn và chết bất thường. Đàn heo có trọng lượng bình quân từ 50–55 kg/con. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 7 con chết, các con còn lại rất yếu, nằm một chỗ, không thể đứng dậy.

Đàn heo nghi nhiễm dịch tả heo Châu Phi tại xã Vĩnh Hưng. Ảnh: VĨNH HƯNG

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Kinh tế phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Hưng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xác định đàn heo dương tính với dịch tả heo Châu Phi. Trước diễn biến này, chính quyền địa phương cùng ngành thú y đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 35 con heo nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan ra diện rộng.

Song song đó, lực lượng thú y xã tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại. Việc phun xịt được thực hiện nhiều lần, kết hợp rải vôi bột, che phủ khu vực xử lý bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng tiến hành phun xịt, khử trùng nơi đàn heo chết. Ảnh: VĨNH HƯNG

Các hộ chăn nuôi lân cận được hướng dẫn tăng cường vệ sinh chuồng trại, hạn chế người và phương tiện ra vào khu vực nuôi, đồng thời chủ động theo dõi sức khỏe đàn heo để kịp thời báo cáo nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

UBND xã Vĩnh Hưng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, rà soát toàn bộ các hộ chăn nuôi trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu phát sinh trường hợp nghi nhiễm mới. Chính quyền cũng tuyên truyền người dân không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết; thực hiện khai báo ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ để được hỗ trợ xử lý, góp phần khống chế dịch bệnh hiệu quả.