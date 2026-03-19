KOL, KOC là 'con dao hai lưỡi' nếu thiếu định hướng 19/03/2026 20:59

(PLO)- Tại diễn đàn đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi, đại biểu cho rằng sức ảnh hưởng của các KOL, KOC với giới trẻ là một 'con dao hai lưỡi'.

Ngày 19-3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Diễn đàn đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Tại chương trình, nhiều vấn đề “nóng” của giới trẻ trong bối cảnh hiện đại được đặt ra, từ ảnh hưởng của mạng xã hội, xu hướng sống mới đến kỹ năng số và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Cảnh báo xu hướng sống thực dụng, thiếu trách nhiệm

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Đăng Quỳnh, CEO & Founder Vitamin Network, cho rằng sức ảnh hưởng của các KOL, KOC với giới trẻ là một "con dao hai lưỡi".

“Một video ngắn có thể tạo ra trào lưu, nhưng nếu thiếu định hướng, rất dễ đẩy người trẻ vào lối sống hưởng thụ, lệch chuẩn”, anh Quỳnh nói.

Diễn đàn năm nay ghi nhận sức hút lớn khi nhận được hơn 71.000 câu hỏi, ý kiến, hiến kế của đoàn viên, thanh niên gửi về qua các kênh của Đoàn, tăng gần 7 lần so với năm trước, đồng thời thu hút trên 1 triệu lượt tham gia trực tiếp. Ảnh: TT.

Theo anh, nếu được tổ chức Đoàn đồng hành, định hướng, các nhà sáng tạo nội dung có thể trở thành lực lượng tích cực như “đại sứ văn hóa số”, lan tỏa giá trị tốt đẹp và kể câu chuyện Việt Nam theo cách gần gũi với giới trẻ.

Từ đó, anh đề xuất xây dựng mạng lưới thanh niên sáng tạo nội dung văn hóa số; phát động phong trào “Mỗi thanh niên là một sứ giả văn hóa Việt Nam trên không gian mạng”; tổ chức các cuộc thi sáng tạo nội dung và hình thành hệ sinh thái KOL trẻ đồng hành cùng Đoàn.

Ghi nhận ý kiến này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương – cho biết Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ nghiên cứu, tiếp thu để đưa vào các chương trình, phong trào trong thời gian tới.

Một nội dung đáng chú ý khác là những xu hướng sống mới của giới trẻ trên thế giới như “YOLO – sống cho hiện tại” hay quan niệm “4 không” (không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình).

TS Nguyễn Viết Hải (Trường Đại học Y Dược, ĐHQG Hà Nội) cho rằng các xu hướng này phản ánh áp lực của giới trẻ hiện đại, nhưng nếu lan rộng có thể ảnh hưởng đến giá trị gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.

Trả lời vấn đề này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định đây là những trào lưu không tích cực, có thể khiến người trẻ mất đi động lực phấn đấu và mục tiêu dài hạn.

“Nếu chỉ sống cho hiện tại mà không hướng tới tương lai, không có mục tiêu rèn luyện, phát triển, sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân và các thế hệ sau”, chị Trang nhấn mạnh.

Theo đó, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với hệ giá trị quốc gia, gia đình và văn hóa.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: TT.

Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các KOL tích cực, xây dựng các trào lưu lành mạnh, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cũng cho rằng các xu hướng sống thực dụng, thiếu trách nhiệm cần được nhìn nhận rõ và định hướng kịp thời. “Hạnh phúc không chỉ là vật chất, mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội”, anh nói.

“Xây” và “chống” để bảo vệ thanh niên trên không gian mạng

Liên quan đến vấn đề an toàn trên môi trường số, Đại úy Nguyễn Thị Thùy (Công an TP Hà Nội) đặt câu hỏi về giải pháp giúp thanh thiếu nhi nâng cao kỹ năng số, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Trả lời, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết các giải pháp sẽ được triển khai theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”.

Về “xây”, tổ chức Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng ứng xử trên không gian mạng, giúp thanh niên nâng cao “sức đề kháng số”, chủ động bảo vệ bản thân và lan tỏa hành vi tích cực.

Song song đó, nhiều sân chơi, chiến dịch truyền thông, trào lưu lành mạnh cũng được tổ chức nhằm “phủ xanh” không gian mạng bằng nội dung tích cực.

Về “chống”, Đoàn chú trọng nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu độc, các thủ đoạn lừa đảo, góp phần giúp thanh niên không bị cuốn vào các “bẫy” của tội phạm công nghệ cao.

“Điều quan trọng là mỗi bạn trẻ cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, không chủ quan trước các nguy cơ trên môi trường số”, anh Triết nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết trong thời gian tới, đặc biệt hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và định hướng giá trị sống tích cực cho thế hệ trẻ.