KOL phải biết tự bảo vệ chính mình khi quảng cáo 02/12/2025 17:51

​(PLO)- Theo bà Ninh Thị Thu Hương, qua theo dõi mạng xã hội thời gian qua, cơ quan chức năng nhận thấy lỗi hay mắc phải là KOL chưa tự tìm hiểu, xác minh nội dung quảng cáo khi nhận hợp đồng.

Ngày 2-12, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Sky Expo Việt Nam (quận 12, TP.HCM), Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ KOL, KOC Việt Nam.

​Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra tọa đàm với chủ đề: “Chính sách phát triển và xu hướng ngành - Từ chính sách đến thực tiễn: Giải pháp giúp KOLs, KOC, doanh nghiệp truyền thông tuân thủ và phát triển hiệu quả”.

​Sẽ ban hành quy tắc ứng xử cho KOL, KOC

​Bà Trần Thị Đan Thanh, Chủ tịch Câu lạc Bộ KOL, KOC Việt Nam, cho biết những năm gần đây, KOL và KOC trở thành lực lượng có ảnh hưởng lớn trong truyền thông, thương mại điện tử.

​Khảo sát của Research And Markets cho thấy thị trường social commerce dự báo đạt 5 tỉ USD vào năm 2025, tăng 25,4% so với năm 2024.

​Cũng theo bà Thanh, song hành với sự phát triển mạnh mẽ là yêu cầu về tính minh bạch, an toàn thông tin, quản lý nội dung và bảo vệ người tiêu dùng. Đáng chú ý, Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 (có hiệu lực từ năm 2026) đặt ra yêu cầu quan trọng cho doanh nghiệp, nền tảng số và cộng đồng KOL, KOC.

​Vì vậy, câu lạc bộ ra đời như một ngôi nhà chung hỗ trợ pháp lý để cộng đồng này phát triển chuyên nghiệp, bền vững và trách nhiệm. Mục tiêu là xây dựng một môi trường quảng cáo minh bạch, một thị trường nội dung số lành mạnh.

​Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở gia đình và thư viện (Bộ VH-TT&DL), nhận định đây là lần đầu tiên một văn bản pháp lý cao nhất quy định quyền và trách nhiệm của người có tầm ảnh hưởng.

​"Trong Luật chắc chắn có nhiều quy định mà KOL khi tham gia trên mạng xã hội phải cập nhật. Muốn vậy, câu lạc bộ là sân chơi mới cần thiết cho các KOL", bà Hương nói.

​Thời gian tới, Cục sẽ phối hợp Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và Câu lạc bộ KOL, KOC để lấy ý kiến thêm về Bộ quy tắc ứng xử. Trong đó, bộ quy tắc sẽ đưa ra các chuẩn mực cụ thể cho KOL, KOC. Đồng thời, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo và Cục sẽ cấp giấy chứng nhận cho người tham gia.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội quảng cáo Việt Nam tại lễ ra mắt Câu lạc bộ KOL, KOC Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa hướng dẫn KOL quảng cáo đúng

​Tại tọa đàm, một số KOL đặt câu hỏi về việc Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 quy định rõ trách nhiệm của KOL và KOC phải xác minh các tài liệu pháp lý trước khi quảng cáo. Tuy nhiên, mức độ xác minh thông tin tới đâu được cho là đủ và các lỗi mà giới này thường mắc phải là gì?

​Trả lời vấn đề này, theo bà Hương, qua theo dõi mạng xã hội thời gian qua, cơ quan chức năng nhận thấy lỗi hay mắc phải là KOL chưa tự tìm hiểu, xác minh nội dung quảng cáo khi nhận hợp đồng.

​Bà lý giải rằng các công ty khi ký hợp đồng với người có tầm ảnh hưởng thường sẽ cung cấp sẵn thông tin để KOL thể hiện. Tuy nhiên, khi nhận nội dung, KOL thường không biết thông tin đó đúng hay sai.

​Bà Hương thừa nhận điều này khó vì những sản phẩm đặc thù ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống con người. Do đó, Luật quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt nội dung trước khi quảng cáo.

​Mặt khác, bản chất của quảng cáo là sáng tạo, nổi bật và thông tin phải ấn tượng mới thu hút người tiêu dùng. Do đó, nhà sáng tạo nội dung chưa chắc tuân thủ theo nội dung cho phép trước đó mà có thể nói quá lên một chút. Đến khâu cuối cùng, người truyền tải sản phẩm là KOL cứ dựa vào nội dung đó để thực hiện mà bỏ qua bước xác minh quan trọng.

​Vì vậy, Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 quy định KOL phải xác minh tính trung thực của nội dung quảng cáo.

​Bà Hương hướng dẫn: Khi nhận hợp đồng, KOL cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp. Bên cạnh đó, trong hợp đồng giữa hai bên, KOL cần luôn để ý phải có một câu ràng buộc trách nhiệm.

​Cụ thể là: "Nội dung quảng cáo theo đúng tính năng chất lượng hàng hóa đã được cơ quan thẩm quyền cấp phép và KOL không chịu trách nhiệm nếu doanh nghiệp đưa sai sản phẩm nội dung".

​"Đây là điều mà KOL tự bảo vệ chính mình. Chúng ta chưa biết biện pháp để bảo vệ thì nay Luật Quảng cáo cho phép", bà Hương nói.