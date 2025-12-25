Đối thủ mới của sầu riêng Việt Nam vừa xuất hiện 25/12/2025 08:07

(PLO)- Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dù Trung Quốc vừa mở cửa cho sầu riêng Lào nhưng sầu riêng Việt Nam vẫn nắm giữ lợi thế về logistics, dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ vượt mốc kỷ lục 4 tỉ USD trong năm 2025.

Ghi nhận thị trường nội địa cho thấy dù đang trái vụ nhưng nguồn cung sầu riêng vẫn dồi dào và có mức giá cao.

Tại các hệ thống bán lẻ, sầu riêng Ri6 và Cái Mơn có giá khoảng 120.000 đồng/kg. Đối với cơm sầu riêng tách sẵn giá 150.000 đồng/kg, riêng loại hàng VIP lên đến 290.000 đồng/kg.

Song song đó, sầu riêng Việt Nam vẫn giữ được lợi thế rõ nét tại thị trường xuất khẩu Trung Quốc.



Nhà vườn miền Tây trồng sầu riêng trái vụ để né hàng Thái

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết: "Lý do chính của việc nhiều nhà vườn miền Tây trồng sầu riêng trái vụ là để tránh thời điểm sầu riêng Thái Lan vào mùa rộ".

Thông thường, vụ sầu riêng tại miền Tây trùng với mùa chính của Thái Lan vào khoảng tháng 4 và tháng 5. Khi đó, sầu riêng Monthong của Thái Lan thường có ưu thế về thương hiệu hơn so với giống Ri6 của Việt Nam.

Do đó, việc sản xuất trái vụ giúp nhà vườn miền Tây có hàng cung ứng vào thời điểm thị trường khan hiếm. Khi thị trường một mình một chợ, giá sầu riêng Việt Nam sẽ cao hơn và tiêu thụ dễ dàng hơn.

Bên cạnh áp lực từ Thái Lan, hàng Việt còn phải cạnh tranh với phân khúc cao cấp từ Malaysia. Các thương hiệu nổi tiếng như Musang King hay Black Thorn đang rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là những đối thủ mạnh khiến sầu riêng Việt Nam gặp không ít thách thức về nhận diện thương hiệu.

Đặc tính của cây sầu riêng là mỗi năm chỉ cho một mùa trái. Việc lựa chọn thời điểm thu hoạch đóng vai trò then chốt trong việc giữ vững thị phần ngay tại sân nhà.

Sầu riêng Việt Nam đang được bày bán tại siêu thị với giá 119.000 đồng/kg. Ảnh: TÚ UYÊN

Sầu riêng từ Lào hiện chưa phải là đối thủ đáng ngại

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, 12-12-2025, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo sầu riêng tươi của Lào đáp ứng các quy định kiểm dịch sẽ được cấp phép nhập khẩu vào nước này. Với sự chấp thuận này, Lào trở thành quốc gia thứ sáu được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc.

Từ năm 2021, các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia đầu tư mạnh trồng sầu riêng ở Lào. Các đồn điền hiện nay trải rộng khắp các vùng của quốc gia này. Hiện Lào có hơn 20.000 ha diện tích trồng sầu riêng.

Lào có lợi thế về hậu cần do chung biên giới với Trung Quốc và có tuyến đường sắt kết nối. Nếu Lào thành công trong việc cải thiện năng suất và chất lượng, sản phẩm của họ có thể cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan.

Cũng theo ông Đặng Phúc Nguyên, hiện nay, bên cạnh đối thủ lớn nhất là Thái Lan, thị trường Trung Quốc bắt đầu xuất hiện thêm các nguồn cung sầu riêng mới như Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sầu riêng từ Lào hiện chưa phải là đối thủ đáng ngại do sản lượng còn thấp và kỹ thuật canh tác chưa cao.

Lợi thế cốt lõi của sầu riêng Việt Nam chính là khoảng cách địa lý. Khoảng cách từ vùng nguyên liệu Việt Nam đến các chợ đầu mối tại Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) chỉ khoảng 2.000 km, trong khi đối thủ Thái Lan phải vận chuyển trên quãng đường dài gấp đôi.

Việc vận chuyển bằng đường bộ giúp sầu riêng từ Việt Nam sang đến nơi chỉ mất khoảng 1,5 ngày, tiết kiệm đáng kể chi phí bảo quản và vận hành so với các quốc gia khác.

Chính vì vậy, Thái Lan đang có xu hướng chuẩn bị tâm lý cho nông dân về việc giá sầu riêng có thể giảm trong năm tới để tăng sức cạnh tranh với hàng Việt Nam.

Theo ông Nguyên, 11 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã đạt hơn 3,6 tỉ USD. Ước tính tháng 12 xuất khẩu sầu riêng sẽ đóng góp thêm khoảng 350 triệu USD. Con số này đưa tổng kim ngạch cả năm sẽ vượt mốc 4 tỉ USD. Đây là cột mốc minh chứng cho sức hút của sầu riêng Việt Nam tại thị trường tỉ dân.

Để giữ vững vị thế, bên cạnh giữ vững về chất lượng, việc tuân thủ các quy định về truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc.

Các lệnh 248, 249 của phía Trung Quốc thực thi từ tháng 6-2026 sẽ càng thắt chặt hơn vấn đề minh bạch thông tin sản phẩm. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường Trung Quốc mà là xu thế chung của thế giới.

Việc kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại sẽ là hướng đi bền vững cho nông sản Việt.