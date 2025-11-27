Rau quả lập kỷ lục mới về xuất khẩu, sầu riêng là 'ngôi sao' 27/11/2025 14:43

(PLO)- Tính sơ bộ 11 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã ghi nhận kỷ lục mới với giá trị đạt 7,8 tỉ USD.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam vừa thông tin tính sơ bộ trong 20 ngày đầu tháng 11, giá trị xuất khẩu rau quả đạt hơn 754 triệu USD. Con số này giảm 18,7% so với cùng kỳ tháng trước nhưng tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt hơn 7,8 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện VinaFruit nhấn mạnh tính tới thời điểm hiện tại, con số này đã lập nên kỷ lục mới cho ngành rau quả Việt.

Cũng theo hiệp hội này, trong 10 tháng đầu năm, rau quả Việt Nam tăng trưởng đều ở hầu hết thị trường. Trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu chính, ngoại trừ Thái Lan và Hàn Quốc, các thị trường khác đều có tốc độ tăng trưởng hai con số.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam lập kỷ lục mới. Ảnh: ĐÌNH TÙNG

Đơn cử, Trung Quốc tăng 10% với giá trị đạt 4,5 tỉ USD; Mỹ tăng 59%, đạt 454 triệu USD. Đáng chú ý, Malaysia dù xếp thứ 10 trong nhóm các nước xuất khẩu trọng yếu nhưng lại có tốc độ tăng trưởng cao nhất tới 78%, giá trị đạt 83 triệu USD.

Tại châu Âu, Hà Lan ghi nhận mức tăng trưởng đến 44% và đạt 136 triệu USD, đứng thứ 6 trong số những nước nhập khẩu rau quả Việt Nam nhiều nhất. Các nền kinh tế khác như Anh, Đức cũng ghi nhận mức tăng hai con số, lần lượt là 50,8% và 54,5%.

Tại Trung Đông, xuất khẩu qua thị trường UAE đạt 97,4 triệu USD, tăng 52%. Điều này cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc đa dạng hóa thị trường.

Bộ Công Thương cũng nhận định đây là nền tảng để ngành rau quả tiến tới mục tiêu xuất khẩu 8,5 tỉ USD cả năm.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 11 tháng đạt 2,4 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu rau quả 5,4 tỉ USD. Đáng chú ý, Mỹ là một trong những nguồn cung rau quả lớn nhất vào Việt Nam với mức tăng 37%, đạt 460 triệu USD. Với con số này, Mỹ vẫn là nước xuất siêu rau quả vào Việt Nam với giá trị 6 triệu USD.

Doanh nghiệp tăng chế biến sâu

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết động lực tăng trưởng của ngành đến từ nỗ lực của khối doanh nghiệp. Thời gian qua, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, chuối, xoài, dừa, vải thiều... Các sản phẩm đã đáp ứng quy định xuất khẩu nghiêm ngặt của nhiều thị trường.

Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vị trí "ngôi sao", đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt giá trị xuất khẩu. Tính đến hết tháng 10-2025, xuất khẩu sầu riêng chính thức vượt mức kỷ lục 3,2 tỉ USD của cả năm 2024. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu mặt hàng này tăng 12,3%, cao hơn đáng kể so mức 2,85 tỉ USD của 10 tháng đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chủ động tập trung vào chế biến sâu, tăng cường sản phẩm giá trị gia tăng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhanh của phương Tây. Theo các chuyên gia, ngành rau quả Việt Nam đã bước vào giai đoạn xuất khẩu về chất lượng, bền vững thay vì chú trọng số lượng.

"Với nỗ lực và đà tăng trưởng này, mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỉ USD vào năm 2030 hoàn toàn trong tầm tay. Thậm chí có thể vượt xa nếu chúng ta xây dựng được vùng nguyên liệu đủ lớn, đẩy mạnh chế biến sâu và bảo đảm chất lượng cho những mặt hàng có lợi thế như chuối, dừa, dứa, chanh dây, xoài...", đại diện VinaFruit nói.