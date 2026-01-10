The Coffee House lên tiếng về nguồn nguyên liệu liên quan đến Công ty Hạ Long 10/01/2026 11:23

(PLO)- Hai sản phẩm Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long nên The Coffee House đã chủ động tạm dừng phục vụ.

Trong thông báo mới nhất gửi khách hàng về cam kết minh bạch thông tin, The Coffee House đã làm rõ các nội dung liên quan đến nguồn nguyên liệu đang được quan tâm.

Cụ thể, chuỗi cửa hàng này khẳng định sản phẩm bánh mì Pate Cột Đèn hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty Halong Canfoco (Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long).

The Coffee House nhấn mạnh hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào đối với sản phẩm bánh mì.

Thông báo của The Coffe House gửi đến khách hàng

Tuy nhiên, đối với hai sản phẩm Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải, do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên, The Coffee House đã chủ động tạm dừng phục vụ. Động thái này nhằm mục đích chuyển sang nguồn cung thay thế, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

Quyết định trên được đưa ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an tâm cho khách hàng, dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn. The Coffee House cho biết sẽ sớm cập nhật thông tin khi các sản phẩm được phục vụ trở lại.

