Gần 30kg vàng tinh khiết sở hữu toàn dân được bốc thăm bán thành công 12/03/2026 15:21

(PLO)- 30kg vàng tinh khiết sở hữu toàn dân được bốc thăm bán thành công với giá hơn 142 tỉ đồng.

Ngày 12-3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua tài sản là vàng tinh khiết (Au) với khối lượng 29.935,6 gram (gần 30 kg) đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Có 6 doanh nghiệp đặt cọc tham gia bốc thăm; không có doanh nghiệp nào ở tỉnh Hà Tĩnh tham gia bốc thăm quyền mua.

Quang cảnh buổi bốc thăm quyền mua tài sản là gần 30kg vàng tinh khiết.

Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, khách hàng phải đặt cọc hơn 28 tỉ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản. Trường hợp trúng bốc thăm, đã ký hợp đồng mua nhưng không tiếp tục giao dịch thì sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc.

Kết quả bốc thăm, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (đóng tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) trúng quyền mua số vàng nói trên. Ngay sau khi có kết quả, đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua tài sản theo quy định.

Ông Đường Triệu Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt, cho biết doanh nghiệp sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán để nhận tài sản trong vòng 5-10 ngày tới.

Theo ông Tuấn, công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Số vàng mua được có hàm lượng từ 99,9% đến 99,95%, vì vậy doanh nghiệp sẽ tiến hành phân kim để nâng hàm lượng lên 99,99% trước khi đưa vào chế tác.

Khách hàng là doanh nghiệp bỏ phiếu quyền bốc thăm mua vàng.

Trước đó, đầu tháng 3-2026, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vàng tinh khiết với khối lượng 29.935,6 gram.

Ngày 4-3, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu ký quyết định phê duyệt giá bán tài sản theo hình thức niêm yết giá. Tổng giá trị số vàng hơn 142 tỉ đồng.

Việc niêm yết giá được thực hiện tại trụ sở Sở Tài chính Hà Tĩnh và đăng tải thông tin tài sản trên trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định.