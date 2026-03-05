Hà Tĩnh thông báo bán gần 30kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân 05/03/2026 22:29

(PLO)- Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh niêm yết giá vàng tinh khiết (AU), khối lượng 29.935,6 gram (gần 30 kg vàng) với giá hơn 142 tỉ đồng.

Ngày 5-3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vàng tinh khiết (Au) với khối lượng 29.935,6 gram (gần 30 kg).

Gần 30kg vàng được xác lập quyền sở hữu toàn dân rao bán với giá hơn 142 tỉ đồng. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, ngày 4-3, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu ký quyết định về việc phê duyệt giá bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo hình thức niêm yết giá.

Theo đó, phê duyệt giá bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo hình thức niêm yết giá. Cụ thể: Khối lượng vàng tinh khiết (Au): 29.935,6 gram. Giá bán hơn 142 tỉ đồng.

Văn phòng sở chủ trì, phối hợp Phòng Giá và Công sản tổ chức niêm yết giá tại trụ sở cơ quan, đăng tải thông tin về tài sản trên trang thông tin điện tử về tài sản công.

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo địa điểm, thời hạn xem tài sản niêm yết giá tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (địa chỉ số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Thời gian xem tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 11-3-2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11-3-2026. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ: số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào 8 giờ 30 phút ngày 12-3-2026 tại Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.